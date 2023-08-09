قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة رساميل للاستثمار جيرار سنابيان، إن الشركة تمكنت بفضل خططها ومواكبتها الدائمة للتطورات، من تحقيق نتائج إيجابية على صعيد جميع مؤشراتها المالية، ما ساهم في الارتقاء بمكانتها وتحقيق مصالح المساهمين وجميع أصحاب المصلحة معها.



كلام جيرار سنابيان أتى على هامش الجمعية العمومية العادية التي عقدتها الشركة في مقرها الرئيسي، والتي أقرت جميع البنود المدرجة على جدول أعمالها.



وتابع جيرار سنابيان أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير الحلول والخدمات التي تقدمها الشركة للمستثمرين في محافظها، وجذب المزيد منهم تحت مظلتها.



من جهته، قال الرئيس التنفيذي في الشركة دخيل الدخيل، إن «رساميل» نجحت في تحقيق العديد من النجاحات في الفترة الأخيرة على الرغم من التحديات التي واجهتها الشركة كغيرها من الشركات، في ظل المتغيرات الحادة في الأسواق، ومنها بيع وحدات عقارية في برج الإمارات الشمالي في مدينة دبي بقيمة 23.4 مليون درهم إماراتي، متجاوزة التقييم الأولي لها، بما يظهر نجاحها في تحقيق عوائد إيجابية تعود بالنفع عليها، وعلى جميع المتعاملين معها.



وأوضح الدخيل أن الشركة ساهمت في تمويل بقيمة مليون دولار لصالح شركة Padel Mates الرائدة التي تعمل في 14 دولة حول العالم بما فيها الكويت، منوها إلى أن هذه العملية تظهر مواكبة الشركة الدائمة للتطورات وحرصها على اقتناص الفرص المميزة في جميع أنحاء العالم.



وأفاد الدخيل بأن الشركة حققت إنجازا جديدا من خلال تسجيلها ضمن قائمة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بهدف جذب المستثمرين ومنحهم مزايا مميزة للدخول إلى السوق الكويتي.



وبين الدخيل أن «رساميل» تدرس في الفترة الحالية العديد من الفرص الاستثمارية حول العالم، مشددا على حرصها على زيادة الاستثمار ورقمنة عملياتها ومواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي، بما يساعدها على تطوير الخدمات التي تقدمها للعملاء، وتعزيز مكانتها التنافسية في جميع الأسواق التي تعمل بها، وذلك من خلال إطلاق تطبيق «ماي رساميل» والذي يهدف إلى استقطاب فئة جديدة من العملاء، منوها إلى أنها مجرد البداية لسلسلة من الخدمات المالية والاستثمارية.