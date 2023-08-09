أعلنت شركة Ooredoo الكويت عن إطلاق أحدث عروضها المخصصة لعملائها من شريحة الدفع الآجل (Postpaid)، ويندرج هذا العرض الجديد ضمن استراتيجية الشركة التي تسعى إلى توفير اختيارات متعددة ومزايا حصرية للأفراد الراغبين في الحصول على هواتف ذكية حديثة عبر الدفع بنظام الفواتير الشهرية. ويندرج هذا العرض سعيا من Ooredoo الى توفير تجربة سلسة لعملائها، لضمان جودة الخدمة وتطويرها بشكل دائم.



يتميز هذا العرض بمزاياه الاستثنائية وبأسعار يسيرة لعملاء الشركة، حيث تقدم Ooredoo الكويت لكل من يرغب في اقتناء هاتف ذكي فرصة الاختيار من بين مجموعة واسعة من الأجهزة، وهي: iPhone 14, iPhone 14 PRO MAX, Samsung S23, Samsung S23 Ultra.



علاوة على ذلك، سيضاف إلى رصيد العملاء شهريا مكالمات محلية ورسائل قصيرة غير محدودة، وسعة إنترنت عالية. وستكون جميع هذه المزايا متاحة للراغبين في الاشتراك بالعرض.



تعليقا على العرض الجديد، صرح ناصر العبدالله مدير إدارة الاتصال التسويقي ووسائل التواصل الاجتماعي بشركة Ooredoo قائلا: نحن ملتزمون بتقديم أفضل العروض والخدمات سواء لعملائنا الحاليين أو للراغبين في الانضمام إلى عائلة Ooredoo، لقد قمنا بتصميم هذا العرض ليناسب مختلف احتياجات عملائنا الكرام، وليمنحهم فرصة اقتناء أجهزة ذكية، بأسعار تنافسية، تواكب استخداماتهم اليومية سواء لأغراض العمل أو الترفيه. وقد تم دعم هذا العرض ليشمل على خيارات مرنة فيما يتعلق بمدة وقيمة الاشتراك.



وأضاف: في ظل تسارع وتيرة الحياة في أيامنا هذه والتطور الرقمي الذي نشهده، لم تعد وظيفة الهاتف المحمول في الاتصال فقط، بل تجاوزتها لتغطي الكثير من المهام المتعلقة بإنجاز مهام العمل كمتابعة البريد الإلكتروني والرد عليه، فتح الملفات المرفقة على اختلاف أنواعها وغيرها الكثير. وانطلاقا من فهمنا لحاجة العملاء لامتلاك أجهزة ذكية تضفي المزيد من السلاسة على أسلوب حياتهم، نحرص على وضع المزيد من الخيارات والعروض في متناول أيديهم.



هذا، ويمكن للمهتمين بالاستفادة من هذا العرض الحصول على المزيد من المعلومات عبر زيارة أي فرع من أفرع شركة Ooredoo أو الاتصال بخدمة العملاء أو تصفح موقع الشركة وتطبيقها الإلكتروني.