احتفالا بالذكرى الخاصة لسيارة ‎911 الرياضية الرائدة، صمم المهندسون في فايساخ سيارة رياضية فائقة القوة تتميز بالبساطة وتقدم أعلى مستويات متعة القيادة: سيارة ‎‎911 S/T‎‏. يجمع طراز الذكرى السنوية الحصري بين نقاط قوة سيارة ‎‎911 GT3‎ مع مجموعة التجهيزات ‎Touring‎ وسيارة ‎‎911 GT3 RS‎‏، ويقدم مزيجا فريدا من الرشاقة والقيادة الديناميكية، حيث يجهز بمحرك بوكسر سعة ‎4 لترات بقوة 525 حصانا متريا المستخدم في سيارة ‎‎911 GT3 RS‎ مع ناقل حركة يدوي قليل النسب. كما يتميز الطراز بالتصميم خفيف الوزن والتجهيزات المحسنة من أجل تعزيز الرشاقة ومتعة القيادة. ويبلغ وزن سيارة ‎‎911 S/T‎ الجديدة ‎1380 كيلوغراما فقط، ما يجعلها أخف طراز من جيل 992‏. وتستلهم مجموعة التجهيزات «هيريتج ديزاين» الاختيارية العديد من مكوناتها من سيارة السباق ‎‎911 S‎ من أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات‏.



ويتضمن تصميم سيارة الذكرى السنوية خبرات بورشه في تصنيع طرازات ‎GT‎ ورياضة السيارات، حيث تنعكس هذه الخبرات على كفاءة التحكم الذكي ورشاقة السيارة بشكل خاص، حيث تم تصميمها لتحقيق أعلى مستويات متعة القيادة على الطرق الريفية المتعرجة. كما يضمن تقليل الكتلة الدوارة في كل من المحرك والعجلات والمكابح تعزيز الاستجابة الديناميكية للسيارة، حيث تستجيب سيارة ‎S/T‎ لتوجيهات السائق على الفور، ويتم تنفيذ كل حركة توجيه وكل ضغطة على دواسة الوقود أو المكابح بصورة فورية وبدقة شديدة. وعلى عكس سيارة ‎‎911 GT3 RS‎‏، لم يكن التركيز أثناء تطوير سيارة ‎‎911 S/T‎ على استخداماتها على حلبة السباق، بل كان التركيز على الرحلات على الطرق العادية‏.



ويشير اسم السيارة الجديدة، ‎‎911 S/T‎‏، على أنها نسخة من الجيل الأول لسيارة ‎911 تركز على الأداء بشكل خاص. فمنذ العام 1969‏، قدمت بورشه نسخة خاصة للسباق من سيارة ‎‎911 S‎‏، ولكنها كانت تسمى داخليا باسم ‎‎911 ST‎‏. وتم إدخال تعديلات على الشاسيه والعجلات والمحرك والهيكل من أجل تحسين التسارع والكبح والسحب والتحكم عند عبور المنعطفات بشكل كبير، ولكن لم يتم حتى الآن استخدام مشتتات الهواء الكبيرة وغيرها من تجهيزات تعزيز الديناميكية الهوائية في هذه الطرازات، ويجمع طراز الذكرى السنوية تجهيزات سيارة ‎‎911 GT3 RS‎ مع هيكل ‎‎911 GT3‎ ومجموعة التجهيزات تورينج إضافة إلى المكونات خفيفة الوزن التي تم تطويرها خصيصا لسيارة ‎‎911 S/T‎‏، ما يساعد السيارة على توفير تجربة قيادة فريدة ضمن مجموعة سيارات ‎‎911 GT‏‎‏.



وتحقق 911S/T‎ أعلى مستويات الرشاقة والتحكم المباشر من خلال تصميمها المتسق خفيف الوزن، حيث صنع غطاء المحرك الأمامي والسقف والأجنحة الأمامية والأبواب مع لمساتها التزيينة الرائعة من البلاستيك خفيف الوزن المقوى بألياف الكربون، وكذلك هيكل المقصورة والقضيب المضاد للانقلاب على المحور الخلفي ولوحة حماية المحور الخلفي. ويجهز طراز الذكرى السنوية أيضا بعجلات من المغنيزيوم ومكابح بورشه المصنوعة من السيراميك المركب وبطارية من الليثيوم وزجاج خفيف الوزن كتجهيزات أساسية.



وطور مهندسو بورشه قابضا جديدا خفيف الوزن حصريا لسيارة ‎‎911 S/T‎‏، والذي يعمل مع حذافة الموازنة أحادية الكتلة في المحرك، على خفض وزن الكتلة الدوارة بمقدار ‎10.5 كغ. ويؤدي هذا التصميم إلى تحسين استجابة محرك بوكسر الذي يعمل بنظام السحب الطبيعي بشكل كبير، حيث يتميز بدورات سريعة ومباشرة بشكل خاص. وعند اقترانه بعلبة التروس اليدوية ذات الست سرعات مع نسبة التروس المنخفضة المستخدمة في سيارة ‎‎911 GT3‎‏، يوفر المحرك عالي السرعة في سيارة ‎‎911 S/T‎ مزيدا من الاستجابة الديناميكية. ويساعد هذا المحرك السيارة الجديدة على التسارع من السكون إلى ‎100 كم/ساعة في ‎3.7 ثوان فقط، فيما تبلغ سرعتها القصوى ‎300 كم/ساعة. وتتعزز تجربة القيادة الممتعة من خلال الصوت الجذاب لنظام العادم الرياضي خفيف الوزن الذي يأتي كتجهيز أساسي. إضافة إلى ذلك، تعتبر ‎‎911 S/T‎ الجديدة سيارة ‎911 الوحيدة من الجيل الحالي التي تجمع بين تصميم المحور الأمامي ذي المفصل الأساسي المزدوج والمحور الخلفي متعدد الوصلات بدون نظام التوجيه على المحور الخلفي، وقد تم ضبط المخمدات وأنظمة التحكم وفقا لذلك‏. وتم تحسين الديناميكا الهوائية لسيارة ‎‎911 S/T‎ الجديدة أيضا للطرق العادية بدلا من حلبة السباق. وتم تجهيز طراز الذكرى السنوية بمشتت هواء ‎Gurney‎ على الجناح الخلفي الممتد كتجهيز أساسي. وتتضمن التجهيزات الأساسية أيضا عجلات خفيفة الوزن من المغنيزيوم بقفل مركزي قياس ‎20 بوصة (في الأمام) و21 بوصة (في الخلف)، مع إطارات ‎‎255/35 ZR‎ ‎20 فائقة الأداء توفر مستوى عاليا من الثبات لمقدمة السيارة. وفي الخلف، تجهز السيارة بإطارات ‎‎315/30 ZR 21‏‎‏. وتأتي المقاعد الداعمة للجسم بالكامل المصنوعة من البلاستيك المقوى بألياف الكربون كتجهيز أساسي أيضا. وتتوافر مقاعد بلاس الرياضية القابلة للتعديل بأربع وضعيات دون أي تكلفة إضافية. وتطلى لوحة العدادات وساعة مجموعة سبورت كرونو باللون الأخضر الكلاسيكي من بورشه‏.



ويمكن اختيار تجهيز سيارة ‎‎911 S/T‎ بمجموعة تجهيزات حصرية من هيريتج ديزاين، حيث يتوافر اللون الجديد أزرق شور ميتاليك والعجلات بلون سيراميكا حصريا لهذه السيارة الأنيقة. كما يمكن طلب وضع رقم من ‎0 إلى ‎99 بالإضافة إلى لمسات تزيينية على الأبواب. ويزين شعار بورشه ذو التصميم الكلاسيكي المأخوذ من سيارة ‎911 الأصلية مقدمة السيارة وأغطية العجلات وعجلة القيادة ومساند الرأس ومفتاح السيارة ليبرز الجذور التاريخية لسيارة ‎‎911 S/T‎‏. وتكسى الأجزاء الوسطى من المقاعد في المقصورة المميزة بالقماش باللون كونياك كلاسيك مع خطوط سوداء، والتي تذكرنا أيضا بالسيارة التاريخية الكلاسيكية.



ويقدم قسم بورشه ديزاين حصريا لملاك سيارة ‎‎911 S/T‎ ساعة كرونوغراف ‎‎1-911 S/T‎‏. تتميز هذه الساعة الحصرية بعلبة من التيتانيوم غير مطلية ومصقولة من أجل تخفيف الوزن بحيث تتماشى مع مبدأ التصميم الخفيف الوزن للسيارة الجديدة.