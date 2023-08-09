تعود الفنانة إلهام شاهين إلى الدراما بعد غياب عامين بالمشاركة في بطولة مسلسل «ألفريدو»، حيث بدأت تصوير مشاهدها هذه الفترة، والعمل مأخوذ عن حكاية من كتاب «55 مشكلة حب» للمفكر الراحل د.مصطفى محمود، ويشاركها البطولة: أحمد فهمي وندى موسى، والعمل سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار.



وكان آخر الأعمال الدرامية لشاهين مسلسل «بطلوع الروح» الذي عرض في رمضان 2022، وشارك في بطولته: منة شلبي، وأحمد السعدني، وعادل كرم، ومحمد حاتم، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، إخراج كاملة أبو ذكري.



إلى ذلك، تصدرت إلهام شاهين «الترند» الساعات الماضية بعدما نشرت مجموعة من الصور برفقة ابنة شقيقتها الفنانة الشابة إلهام صفي الدين خلال قضائهما العطلة الصيفية في لبنان، حيث ظهرت على الجبال وهي تستمتع بالمناظر الطبيعية، وعلقت إلهام على الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بـ «إنستغرام»: «يوم جميل مع بنوتتي وحبيبة قلبي لولو»، فيما تفاعل عدد كبير من محبيها مع الصور، مؤكدين إعجابهم الشديد بهما.