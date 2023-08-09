عبدالعزيز جاسم



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم في القادسية محمد إبراهيم بعد المباراة الودية الأولى أمام سبورتنغ المصري والتي انتهت بالتعادل السلبي 0-0 في معسكر الفريق بالإسكندرية بأن المباراة كانت قوية من الناحية البدنية وسرعة الرتم داخل الملعب، وخرجت بمستوى عال وانتقالات سريعة بحالتي الدفاع والهجوم والالتحامات القوية مع الفريق المنافس. وأضاف: نسبة إحصائيات ما بعد المباراة كانت عالية من حيث الأرقام، مع وجود بعض المؤشرات الإيجابية وكذلك الملاحظات السلبية التي ستتم معالجتها والعمل عليها في الأيام المقبلة من خلال الحصص التدريبية.



وكان الأصفر قد خاص مواجهتين وديتين أمام الفحيحيل فاز بهما، وتنتظره مواجهتان في المعسكر الحالي منها مواجهة دبا الحصن الإماراتي غدا الخميس سيقوم من خلالهما المدرب إبراهيم بوضع تشكيلته النهائية استعدادا لمواجهة خيطان في انطلاق مباريات الفريقين بدوري زين الممتاز 24 الشهر الجاري.



رباعية ودية لـ «العنابي»



واصل الفريق الأول لكرة القدم في النصر نتائجه المميزة في المباريات الودية بعد أن تغلب على مصفوف الإماراتي 4-1 في المباراة التي جمعتهما بمعسكر الفريق في صربيا استعدادا لانطلاق الموسم الجديد بمواجهة كاظمة في الجولة في الجولة الأولى من دوري زين الممتاز. سجل أهداف العنابي الوافد الجديد مشعل الشمري «هدفين» والمحترف الكولومبي هانسل زاباتا ومشعل فواز من ركلتي جزاء.



وتعتبر مواجهة مصفوت هي الودية الرابعة تحت قيادة المدرب ظاهر العدواني، فالعنابي تمكن من تحقيق الانتصار بذات النتيجة 5-0 في مباراتين خلال استعداداته في الكويت على فريقي برقان واليرموك، ثم تغلب على فريق يديتسفا الصربي 2-1 في بلغراد. وسيلتقي النصر مع فريق بودوفا الصربي اليوم، حيث سيحرص المدرب العدواني على إشراك اللاعبين البدلاء والذين لم يتمكنوا من اللعب في الودية السابقة. وسيخوض العنابي أيضا مواجهة ودية رابعة أمام السيلية القطري غدا.