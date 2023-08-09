هادي العنزي



يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية مساء اليوم ثاني مبارياته الودية، حيث يلتقي نظيره غرافيكار الصربي بمعسكره في صربيا الممتد حتى 18 الجاري.



وقد تغلب «السماوي» على نظيره زيليزنيكار الذي يلعب في دوري الدرجة الممتازة في صربيا، بهدف دون رد سجله الدولي فواز عايض في أولى مبارياته الودية، ومن المقرر أن يلعب السالمية مباراتين أخريين مع السيلية القطري، والحمرية الإماراتي يومي 13 و17 الجاري تواليا، قبل ختام معسكره التدريبي والعودة إلى البلاد.



ومن المتوقع أن يواصل المدرب الوطني د.محمد المشعان تجربة أغلب اللاعبين المتاحين أمام غرافيكار اليوم، لرفع جاهزيتهم، ولتطبيق أكثر من طريقة تكتيكية بحسب مجريات المباراة.



إلى ذلك، تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل على نظيره «فاركو» المصري، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على ملعب «كينغز رانش» بمدينة الإسكندرية في مصر.



وسجل الهدف الوحيد في أولى مباريات «الأشاوس» في معسكرهم الإعدادي للموسم المقبل المهاجم البرازيلي فيتور دا سيلفا، ويواصل الأحمر تدريباته اليومية على فترتين صباحية ومسائية في الإسكندرية، ومن المقرر أن يخوض الفحيحيل 3 مباريات ودية أخرى، مع أندية «زد» الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز، وسبورتنغ، والأولمبي المصري تواليا، قبل ختام المعسكر والعودة إلى الكويت المقرر لها 17 الجاري.



وقد حرص مدرب الفحيحيل فراس الخطيب على تجربة أكبر عدد من اللاعبين خلال شوطي المباراة مع «فاركو»، الذي حل في المركز التاسع بالدوري المصري الممتاز الموسم الماضي، وذلك للتعرف على مدى جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، والانسجام فيما بينهم، وقد جاءت المباراة متكافئة في أغلب فتراتها.