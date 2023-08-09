يعقوب العوضي



قام رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد أحمد الشحومي بزيارة مدير عام الهيئة العامة للرياضةيوسف البيدان، وذلك لمناقشة برنامج عمل الاتحاد في الفترة المقبلة وبحث سبل تطوير كرة اليد الكويتية بمختلف المراحل السنية.



وأشاد الشحومي بعمل البيدان وكذلك بدعمه وتأييده اتحاد اليد وحسن استقباله، حيث أثمر الاجتماع عن نتائج إيجابية من شأنها الدفع بعجلة تقدم اللعبة إلى الأمام.



إلى ذلك، عاد إلى البلاد منتخبنا الوطني لكرة اليد بعد أن اختتم معسكره التدريبي الخارجي الذي أجراه على قسمين الأول في پولندا، والثاني في سلوفينيا استعدادا لمنافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 والمقررة في الصين في الفترة من 23 سبتمبر المقبل حتى 8 أكتوبر، وكانت قرعة الدورة قد وضعت منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي الدولة المستضيفة الصين وتايلند.



وأكد مساعد المدرب الوطني فيصل صيوان، أن المهمة تتمثل في إعادة إحياء كرة اليد الكويتية والوصول بها إلى أعلى المراتب الفنية ومنصات التتويج لن تكون مهمة سهلة فهي فترة تحتاج لتعاون وتكاتف الجميع، وأن الفترة الانتقالية لأزرق اليد اتخذت مسارات صعبة في الإحلال والتجديد، مشيرا إلى أن الظروف الدراسية لبعض اللاعبين حالت دون التحاقهم بالأزرق. وأثنى صيوان على اللاعبين والتزامهم في المعسكر.



وأضاف: لدينا كوكبة من النجوم قادرة على خلق توليفة قوية وتحقيق الأهداف المرسومة من الجهازين الإداري والفني.