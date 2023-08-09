رفض نادي ساوثهمبتون المنافس بدوري البطولة الإنجليزية (دوري الدرجة الأولى) عرضا ثالثا من ليفربول للتعاقد مع لاعب وسطه البلجيكي الدولي روميو لافيا.



وتقدم ليفربول بعرض أول بقيمة 34 مليون جنيه إسترليني (43 مليونا و500 ألف دولار) بالإضافة إلى حوافز بقيمة أربعة ملايين إسترليني، لكن ساوثهمبتون رفض، ثم عاد ليفربول وتقدم بعرض ثان بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني، لكنه قوبل بالرفض أيضا.



وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إي ميديا) رفض ساوثهمبتون عرضا ثالثا من ليفربول لضم لافيا مقابل 46 مليون جنيه إسترليني.



وتردد أن ساوثهامبتون يرغب في الحصول على 50 مليون إسترليني لبيع اللاعب الذي شارك مع الفريق في 29 مباراة.