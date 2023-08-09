أعلن ناديا بايرن ميونيخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم مساء أمس الاثنين رسميا انتقال حارس المرمى السويسري يان سومر من بايرن إلى إنتر ميلان.



وتردد أن سومر وقع عقدا يستمر حتى يونيو 2026، وأن الإنتر دفع نحو 6 ملايين يورو (6.6 ملايين دولار) للحصول على خدماته.



وقال سومر: «اللعب لفريق مثل إنتر يمثل تحديا جديدا في مسيرتي الاحترافية، مضيفا هناك العديد من حراس المرمى الأسطوريين الذين لعبوا هنا، أتطلع إلى ارتداء هذا القميص واللعب في سان سيرو أمام الجماهير. وكان سومر قد انتقل من بوروسيا مونشنغلادباخ إلى بايرن ميونيخ في يناير الماضي.