تعرض مائة وأحد عشر حصانا لضربة شمس أدت إلى نفوق اثنين منها، خلال مهرجان ياباني سنوي يعيد تمثيل معارك مع فرسان يرتدون زي الساموراي، على ما أفاد منظمو الحدث الذين يدرسون إمكان تغيير موعد المهرجان في السنة المقبلة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن 11 شخصا نقلوا كذلك إلى المستشفى.



وفي يوليو، شهدت اليابان أعلى متوسط درجات حرارة منذ أكثر من مائة عام، فيما صدرت أمس تحذيرات من التعرض لضربات شمس في 26 محافظة من المحافظات اليابانية السبع والأربعين، مع احتمال أن تصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 38 درجة مئوية.



وأفاد منظمو المهرجان بأن 111 حصانا تلقت معالجة من ضربة شمس تعرضت لها خلال مهرجان سوما نوماوي الذي أقيم بين 29 و31 يوليو، مع وصول درجة الحرارة إلى 35 درجة مئوية، وهو مستوى لم يسجل في اليابان منذ خمس سنوات.



هذا الحدث السنوي الذي يشارك فيه أكثر من 400 فارس يرتدون دروع الساموراي ويتنافسون مثبتين أعلاما على ظهورهم، استقطب أكثر من 120 ألف شخص وفق وسائل إعلام محلية.