تمكنت أقدم شجرة بلوط في متنزه سانسوسي، والتي تحيط بالقصر الإمبراطوري الشهير في بوتسدام من مقاومة الحروب والتقلبات المناخية طيلة السنوات الـ600 من وجودها، لكن الاحترار المناخي يلقي بظلاله راهنا عليها ويتسبب لها في أضرار.



يقول سفين هانيمان، وهو المسؤول عن إدارة المتنزه المدرج إلى جانب القلعة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي منذ عام 1990 «قد نتمكن من رؤيتها لعامين آخرين، ثم ستموت».



أوراق الشجرة التي كانت مهيبة سابقا وتتميز بجذع محيطه ستة أمتار، كانت تمتد على أكثر من 500 متر مربع.



أما اليوم، فيقتصر الجزء العلوي منها على مجموعة أوراق غير كثيفة.



ويضيف هانيمان لوكالة فرانس برس «خلال عام 2018 الجاف تلقت الشجرة صدمة كبيرة كحال أشجار كثيرة في المتنزه».