عبدالله قنيص



عن أمر محقق مخفر شرطة أبوحليفة، تم تعميم أوصاف مركبة رباعية الدفع على عموم دوريات الداخلية وتسجيل قضية سرقة تحت التهديد ضد مجهول مع أمر بضبط من يستقل المركبة المبلغ عنها وإحضاره إلى المخفر للتحقيق معه، فيما أمر المحقق بتسجيل مخالفة مرورية بحق المواطنة تحت عنوان «ترك مركبة في وضعية التشغيل».



وجاءت تعليمات وأوامر محقق مخفر أبوحليفة بعد أن تقدمت مواطنة من مواليد 1962، وذكرت أنها كانت على متن سيارة تعود ملكيتها إلى زوجها موديل 2015 فضية اللون، وكان بداخلها خادمتها الفلبينية وتدعى «روز» وحفيدها وهو طفل رضيع.



وأضافت: توجهت لشراء بعض الحلوى من محل للحلويات في منطقة المنقف، ونظرا لحرارة الطقس تركت المركبة في وضعية التشغيل والمكيف أيضا، ودخلت إلى المحل لفترة لم تتجاوز 3 دقائق، وحينما خرجت وجدت الخادمة والرضيع في يدها، حيث أبلغتني أنه بعد أقل من دقيقة قام شخص مجهول بالدخول إلى المركبة وطلب بصوت مرتفع أن أغادرها، وحينما أبديت رفضا قام بدفعي من كتفي وأخرجني عنوة ومعي الطفل وغادر إلى جهة غير معلومة.