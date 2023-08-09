محمد الجلاهمة



كشف مصدر أمني عن تفاصيل ضبط التشكيل العصابي الذي سرق هواتف قيمتها 27 ألف دينار من شركة إلكترونيات في منطقة السالمية.



وقال المصدر: فور ابلاغ مدير الشركة بواقعة السرقة، سارع الى موقع البلاغ عدد من رجال الأمن وفريق من الأدلة الجنائية والمباحث، حيث تم رفع البصمات ومن ثم سمح للشركة بحصر المسروقات التي تبين انها هواتف ذكية، ولدى معاينة موقع الجريمة والكاميرات تبين لرجال المباحث ان ملثمين تسللوا فجرا الى داخل الشركة بعدما كسروا حائطا جانبيا مصنوعا من ألواح إنشائية (جبس بورد)، وعليه قام رجال المباحث بالتواصل مع شركات الهواتف لحصر الهواتف التي استخدمت بالتزامن مع توقيت السرقة وايضا تم تتبع اللصوص باستخدام عدة كاميرات في محيط موقع الجريمة حتى تم تحديد هويتهم وضبطهم جميعا والعثور بحوزتهم على المسروقات.



هذا، وأصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه: تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية لشؤون المحافظات (إدارة مباحث محافظة حولي) من ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص من الجالية العربية قاموا باقتحام احدى الشركات الإلكترونية في منطقة السالمية ليلا وسرقة هواتف نقالة بقيمة 27 ألف دينار، الا ان تحريات المباحث تمكنت من كشف هوية المتهمين وضبطهم وضبط الأجهزة واحالتهم الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.