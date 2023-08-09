يفترض أن تكون مركبة «ستارلاينر» الفضائية من تصنيع شركة «بوينغ» جاهزة في مارس لتنطلق في أول رحلة مأهولة لها إلى محطة الفضاء الدولية، بعدما واجهت مشاكل عدة، على ما أفادت الشركة من دون تحديد موعد لإقلاعها.



وقال مدير برنامج «ستارلاينر» لدى «بوينغ» مارك نابي، في مؤتمر صحافي «في الوقت الراهن، نتوقع أن نكون جاهزين في أوائل مارس»، مضيفا «هذا لا يعني أن مطلع مارس هو موعد لإقلاع المركبة».



وأشار إلى أن موعد الإقلاع يفترض أن يحدد بناء على إمكانات مجموعة «يو ال ايه» الصناعية التي توفر الصاروخ الذي سيحمل المركبة الفضائية، والأماكن المتاحة في محطة الفضاء الدولية.