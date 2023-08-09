توفي المخرج الأميركي ويليام فريدكين، الذي طبع تاريخ السينما خصوصا بفيلمي «ذي إكزورسيت» أو «طارد الأرواح الشريرة» و«ذي فرنش كونيكشن»، عن 87 عاما، على ما أفاد أحد أصدقاء العائلة وكالة فرانس برس.

وقال ستيفن غالواي، المحرر التنفيذي السابق في «ذي هوليوود ريبورتر»، إن فريدكين توفي في لوس أنجيليس بعد معاناته من مشكلات صحية غير محددة في السنوات الأخيرة.

وكان فريدكين من بين مجموعة مخرجين شباب مؤثرين في موجة «نيو هوليوود» (هوليوود الجديدة) في السبعينيات، الذين أعادوا تشكيل السينما الأميركية في العمق، ما زعزع منظومة راسخة كان منتجو الاستديوهات النافذون يهيمنون فيها على القطاع.