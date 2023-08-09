أكدت إدارة العلاقات العامة في البلدية مواصلة الفرق الرقابية تكثيف جولاتها الميدانية للوقوف على مدى التزام أصحاب المحلات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية. وبين مدير فرع بلدية محافظة حولي م.أحمد الهزيم ان الفريق الرقابي مستمر في تنفيذ جولات تفتيشية على المناطق التجارية والاستثمارية والصناعية، مبينا ان الفريق نفذ جولة تفتيشية أسفرت عن توجيه إنذار وتحرير 13 مخالفة تعد على أملاك الدولة في السالمية.



بدوره، قال رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي إبراهيم السبعان ان حصيلة مخالفات الجولة شملت عدم التزام المحلات بتجديد رخصة الإعلان والنظافة العامة، بالإضافة الى استغلال مساحة غير مذكورة بالترخيص ووضع إنذار واحد تعد على أملاك الدولة تمهيدا للإزالة.



ودعا السبعان أصحاب المحلات التجارية الى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل الى الإغلاق الإداري.