قتل وجرح عدد من عناصر الجيش السوري، في اشتباكات مع مسلحي تنظيم «داعش» قرب مدينة الرقة شمالي سورية، على ما أفادت وسائل اعلام وصفحات محلية.



وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن عناصر من التنظيم هاجموا حاجزا في بلدة معدان عنيق شرقي الرقة، ما أسفر عن مقتل 10 عناصر وجرح 6 آخرين، على الأقل مساء أمس الأول.



وأكد المرصد أنه الهجوم رقم 105 للتنظيم هذا العام وحده، ووصف العملية بأنها الأكبر لهذا العام كونه سيطر على بلدة معدان عدة ساعات. وأضاف أن عناصر التنظيم استولوا على الحاجز لفترة، قبل أن ينسحبوا منه بحلول الصباح بعد أن أضرموا النار فيه، مشيرا إلى أن قوات حكومة دمشق استنفرت وفرضت طوقا أمنيا في المنطقة. وذكر أن التنظيم استغل عدم قدرة الطائرات الروسية على الطيران ليلا، فيما تساهم كمائن التنظيم في عرقلة ارسال التعزيزيات الميدانية للجيش.



من جانبه، ذكر موقع «أثر» المقرب من السلطة، ان عنصرا واحدا فقط من الجيش السوري قتل جراء استهداف نفذه مسلحو «داعش» مساء الاثنين، طال حاجزا للجيش السوري في بلدة معدان.



ونقل الموقع عن مصادر خاصة أن الهجوم استهدف الحاجز المعروف باسم «حاجز القوس» في البلدة وهي آخر نقطة للجيش السوري باتجاه دير الزور، ويقع على الطريق الواصل بين الرقة ودير الزور، الذي يطلق عليه اسم «طريق الشامية»، وبالقرب من الحدود الإدارية الفاصلة بين المحافظتين، ما أودى بحياة أحد عناصر الجيش السوري وإصابة اثنين آخرين، وحرق آليتين للجيش السوري.



وأضافت المصادر أن الأمور في بلدة معدان عادت إلى طبيعتها أمس، موضحة أن الهدف من هذا الهجوم كان قطع طريق الشامية وفصل بين القوات بريف دير الزور والرقة.