حصل د.هشام جاد الرب من قسم علم النفس في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت على جائزة الباحث المتميز في مجال الآداب والعلوم الإنسانية للعام الأكاديمي 2022/2023، وهي جائزة تقدم سنويا من قطاع الأبحاث بجامعة الكويت بهدف تقدير الامتياز العلمي وتكريم باحثي الكليات لمساهماتهم البحثية الاستثنائية في التقدم العلمي.



وقدم د.هشام فتحي جاد الرب 10 أبحاث من ضمن إنتاجه العلمي الذي يزيد على 60 بحثا علميا منشورا في مجلات معتمدة، وهو عضو هيئة تحرير في عدد من المجلات المتخصصة في علم النفس في الوطن العربي والعالم، كما انه يرأس فرقا بحثية في عدد كبير من المشاريع البحثية على المستوى المحلي والعالمي، وحصل على العديد من الجوائز الأكاديمية في مجال تخصصه، وله كتب منشورة باللغتين العربية والإنجليزية.



وحول حصوله على الجائزة ذكر د.جاد الرب أن أحد الأبحاث التي فازت بالجائزة تم نشره في مجلة تقييم الشخصية Journal of Personality Assessment المصنفة عالميا كأحد أهم مصادر المعلومات في تخصص قياس الشخصية، مشيرا إلى أن هذا البحث قدم منهجية جديدة في قياس الشخصية، حيث تعتمد معظم قياسات الشخصية على مقياس التقارير الذاتية، والتي تعد جانبا واحدا فقط من جوانب قياس الشخصية، مبينا أن النهج الأحدث لتقييم الشخصية يعتمد على ما يسمى بالقياس الضمني.



وقام د.هشام بتطوير اختبار الاستدلال الشرطي للعدوان (CRT-A) لتقييم الإدراك الضمني الذي يبرر السلوك العدواني، في دراستين متكاملتين في نفس البحث، وقد توصلت نتائج البحث لمميزات فريدة عند قياس الشخصية من خلال منهجية التقييم الضمني بالإضافة إلى التقرير الذاتي، حيث يمكن من خلال التفاعل بين المنهجين الوصول لتنبؤات أكثر دقة عن السلوك المستهدف، وقدمت نتائج هذه الدراسة دعما تجريبيا كبيرا للنموذج التكاملي لتقييم العدوان في أماكن العمل.



يذكر أن قطاع الأبحاث يقدم عدد 6 جوائز تحت فئة الباحث المتميز، 3 منها في العلوم الأساسية والتطبيقية، و3 في الآداب والعلوم الإنسانية، إذ تقدم لأفضل باحثي الكليات ممن أنجزوا إصدارات مميزة وأبحاثا استثنائية، وتعتمد الجوائز على التقييم التنافسي من قبل الخبراء للأداء البحثي للمرشحين وإنتاجية أبحاثهم، كما يتم تطبيق آلية موحدة طورها قطاع الأبحاث لعملية التقييم لاختيار الفائزين بالجائزة.