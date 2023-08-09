نظّمت كلية الحقوق لقاء تنويريا للطلبة والطالبات المستجدين والمحولين إلى كلية الحقوق للعام الجامعي 2024/2023 بحضور ومشاركة القائم بأعمال عميد كلية الحقوق د.محمد التميمي، ود.إبراهيم الحمود ود.لطيفة المير ود.أحمد عبدالكريم ومكتب التوجيه والإرشاد.



في البداية، رحب القائم بأعمال عميد كلية الحقوق د.محمد التميمي بالطلبة والطالبات المستجدين والمحولين، مبينا أهمية هذا اللقاء في التعرف على آليات العمل والتدريس في كلية الحقوق، وكيفية التواصل مع أعضاء هيئة التدريس.



من جانبه، تطرق د.إبراهيم الحمود إلى طبيعة الدراسة والمواد التي تدرس في كلية الحقوق، والأقسام العلمية التي تتكون منها الكلية والتعريف بها.



وفي السياق ذاته، تحدثت د.لطيفة المير عن طبيعة الدراسة في الكلية ونظام السنوات، مؤكدة أهمية بذل الجهد من البداية من أجل النجاح والتفوق في نهاية المطاف، حيث تعد السنة الأولى للدراسة سنة البناء والتأسيس التي تبنى عليها بقية السنوات.



من جانبه، وجه د.أحمد عبدالكريم بعض النصائح والإرشادات للطلبة، حاثا إياهم على البحث عن المعلومة للحصول على المعرفة، مشيرا إلى كيفية الحصول عليها من خلال متابعة حسابات التواصل الاجتماعي للجامعة والكلية، لافتا إلى ضرورة التوجه إلى مكتب التوجيه والإرشاد في الكلية لمعرفة طريقة تسجيل المواد ومواعيد الاختبارات، كما تطرق إلى نظام الكنترول واللوائح المتعلقة باختبارات الكلية.



وخلال اللقاء قام موظفو مكتب التوجيه والإرشاد بشرح اللوائح والإرشادات المتعلقة بطلبة وطالبات كلية الحقوق، وعرض آلية تسجيل المقررات الدراسية ومواعيدها.