بيروت ـ أحمد منصور



تطور خلاف فردي في منطقة داود العلي، بالقرب من مجمع البحار، المحاذي للأوتوستراد، بين بيروت والجنوب، في خراج بلدة سبلين ـ قضاء الشوف، بين أحد عناصر حزب الله المقيم في المنطقة ويدعى علي كمال الدين وعنصر آخر من السرايا اللبنانية للمقاومة، والتابعة لحزب الله، ويدعى بلال كنعان، إلى إطلاق النار، حيث قام كمال الدين بإطلاق النار على كنعان فأرداه، ومن ثم أطلق النار على نجله فأصيب في رجله ونقل على إثرها الى مستشفى سبلين الحكومي.



وعلى الفور، حضرت قوة من الجيش اللبناني والأمن الداخلي والأجهزة الأمنية، وتم فرض طوق أمني على موقع الحادثة لضبط الوضع منعا لتفاقم الأمور، والعمل على توقيف القاتل.