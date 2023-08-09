قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام في اجتماعه الأخير إسناد تسويق ورعاية مباريات القسم الثاني بمسماه الجديد (دوري المحترفين) إلى الشركة المتحدة للتسويق الرياضي، على أن تحصل أندية القسم الثاني (أ) وعددها 20 ناديا على 50% من عائدات التسويق، بينما تنال الأندية الأخرى النسبة المتبقية وعددها 56 ناديا.



كما قرر «مجلس الجبلاية» إضافة شرط رعاية ناد شعبي لمدة 3 سنوات على الأقل لقبول أي ناد جديد تابع لشركة في الاتحاد المصري لكرة القدم.



وفي الإطار نفسه، أعلن البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام أنه سيكون مسؤولا بشكل كامل عن تعيين الحكام لمباريات الدوري الممتاز ودوري المحترفين في الموسم الجديد، وأكد البرتغالي أنه لم يكن المسؤول عن التعيينات في الموسم الماضي، مضيفا انه دائما ستكون هناك أخطاء تحكيمية، وما علينا فعله هو العمل على عدم تكرارها بتوفير الأدوات التي تساعد الحكام على التركيز بشكل كبير، وقررت عدم استقدام حكام أجانب لإدارة المباريات المحلية، نحن لا نتدخل في عمل الأندية فيما يتعلق باختيارات المدربين واللاعبين، فأتمنى ألا يتدخل أحد في عملي.



من ناحية أخرى، قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منح لاعب الأهلي محمود كهربا مهلة شهرين إضافيين من أجل سداد الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك، والبالغة مليوني دولار بجانب فوائد التأخير عن السداد.



وحال عدم السداد بعد هذه المهلة سيتم إيقاف اللاعب لمدة 6 شهور عن ممارسة أي نشاط رياضي.



وفي سوق الانتقالات، أنهى الجونة الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز التعاقد مع وجيه عبدالحكيم الجناح الأيمن لحرس الحدود، وحسام الصانع لاعب وسط البنك الأهلي، ومحمد الصباحي لاعب وسط سموحة، والحارس أحمد مسعود القادم من طلائع الجيش. كما دعم نادي زد صفوفه بصفقتين جديدتين باستقدام الثنائي مصطفى زيكو وإسلام عبدالله لمدة 4 سنوات.



فيما تقدم ناديا المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا بعروض لاستعارة لاعب وسط الأهلي عمار حمدي، حيث لعب حمدي الموسم الماضي في صفوف الاتحاد السكندري، لكن السويسري مارسيل كولر استقر على خروجه للإعارة مجددا.