خضع مهاجم تشلسي الانجليزي، الفرنسي الدولي كريستوفر نكونكو، لعملية جراحية في ركبته ستبعده عن الملاعب «لفترة طويلة»، كما أعلن النادي اللندني في بيان أمس.



وكان نكونكو انتقل إلى صفوف تشلسي في يونيو قادما من لايبزيغ الألماني مقابل صفقة بلغت 80 مليون دولار. وأشارت شبكة «بي بي سي» وصحيفة «دايلي تلغراف»، إلى أن غياب نكونكو عن الملاعب سيستمر نحو 4 أشهر. ويعتبر النبأ ضربة قوية لتشلسي ومدربه الجديد الارجنتيني ماوريسيو بوشيتينو، لاسيما أن فريقه يستهل الموسم الجديد في الدوري الانجليزي الممتاز نهاية الأسبوع الحالي بلقاء قوي ضد ليفربول على ملعب «ستامفورد بريدج».



وقال تشلسي في بيان «تعرض نكونكو لإصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب فترة طويلة».



وأضاف «خضع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما لعملية جراحية وسيبدأ مرحلة التعافي بإشراف الفريق الطبي للنادي».



وتعرض نكونكو الذي غاب عن صفوف فرنسا في مونديال قطر العام الماضي بداعي الإصابة في ركبته اليسرى، للإصابة خلال مباراة ودية ضد بوروسيا دورتموند الألماني خلال جولة فريقه في الولايات المتحدة. وعانى تشلسي عقما كبيرا في الهجوم الموسم الماضي، حيث اكتفى بتسجيل 38 هدفا في 38 مباراة بالدوري، واكتفى بالمركز الثاني عشر وهو أدنى ترتيب له منذ عام 1994.