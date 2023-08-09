انتقدت منظمة «أطباء بلا حدود» غير الحكومية فشل مجلس الأمن في تمديد قرار نقل المساعدات إلى شمال غرب سورية، عبر معبر باب الهوى، بسبب الفيتو الروسي.



وقالت المنظمة في بيان إن «عدم تجديد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرار نقل المساعدات الإنسانية الضرورية عبر الحدود إلى شمال ـ غرب سورية يشكل فشلا لا يمكن تبريره».



ونقل البيان عن رئيس بعثة المنظمة في سورية سيباستيان غاي قوله إن «صلاحية القرار انتهت منذ شهر، ولا حلول على المدى المنظور».



وأضاف «إنه لأمر مؤسف بالفعل أن تستعمل المساعدات الإنسانية كأداة في النزاع السياسي، فيما يدفع السكان الذين يعانون الأمرين في شمال غرب سورية ثمن هذا الإخفاق».



وتقدر منظمات الأمم المتحدة بأن المنطقة تؤوي نحو 4 ملايين نسمة غالبيتهم من النازحين، فيما تقدر منظمات انسانية سورية أن عددهم يقارب الـ 6 ملايين.



ويحتاج غالبية سكان تلك المناطق المكتظة بمخيمات النازحين مساعدات ملحة بعد سنوات من النزاع والانهيار الاقتصادي وتفشي الأمراض وفقر متزايد فاقمه الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية في فبراير.



ووفقا لبيان منظمة أطباء بلا حدود «يحول عدم تجديد القرار دون استمرارية وصول المساعدات إلى المنطقة ويساهم من دون شك في تعزيز عزلة شمال غرب سورية».



وبحسب المنظمة سيحد ذلك من قدرة المنظمات على الاستجابة ويعرقل جهودها.



وحضت المنظمة مجلس الأمن على «إيجاد حل عاجل يضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا بشكل محايد وغير مسيس ومستدام».



في غضون ذلك، أعلنت ايراي كانيكو المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أمس أن حكومة دمشق مددت السماح بتسليم مساعدات الأمم المتحدة الإنسانية عبر معبرين حدوديين تركيين حتى 13 نوفمبر.



واستخدمت الأمم المتحدة معبر باب الهوى لإيصال المساعدات من تركيا إلى الملايين في شمال غرب سورية منذ 2014 بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكن أجله انتهى في منتصف يوليو بعد أن تعذر على المجلس المؤلف من 15 عضوا التوصل إلى اتفاق لتمديده بفعل فيتو موسكو التي تريد حصر ارسال المساعدات الى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.