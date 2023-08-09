مريم بندق



وجّه نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة عيسى الكندري بضرورة التزام الجهات الخاصة والمستقلة والجهات ذات الكوادر الخاصة والشركات الحكومية بنشر إعلان عام للتوظيف عند الحاجة لاستقطاب الكوادر الوطنية وذلك وفقا للأحكام والضوابط المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4/2001 بشأن الإعلان عن الوظائف وتعديلاته تحقيقا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

"الديوان": التزام الجهات الملحقة والمستقلة بنشر إعلان عام للتوظيف عند الحاجة لاستقطاب الكوادر الوطنية

اعلن ديوان الخدمة المدنية ضرورة التزام الجهات الملحقة والمستقلة والجهات ذات الكوادر الخاصة والشركات الحكومية بنشر إعلان عام للتوظيف عند الحاجة لاستقطاب الكوادر الوطنية .

وذلك بناء على توجيهات نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء و" الأمة " رئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة عيسى الكندري.

وفيما يلي بيان الديوان :