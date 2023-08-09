دمشق - هدى العبود



انطلقت عمليات تصوير مسلسل «عرابة بيروت»، تأليف مازن طه والكاتبة السورية نور شيشكلي، إخراج فيليب أسمر، والذي سيتم عرضه على منصة «شاهد»، وتصدت للإنتاج شركة «ايغل فيلمز». وما يميز العمل أن حكايته لا تشبه أي حكاية، فهي مشوقة وستبصر النور قريبا، حيث انطلق التصوير بعد أشهر من التحضيرات وبناء الديكورات الضخمة خصيصا وتجهيز الملابس التي تواكب فترة الستينيات.



ويضم المسلسل نخبة من ألمع نجوم الوطن العربي من سورية ولبنان ومجموعة أسماء كبيرة تقدم أدوارا مختلفة ستروي الحكاية المستوحاة من الواقع، ويشارك فيه: نور الغندور، جوليا قصار، نادين الراسي، جيسي عبدو، دوجا حجازي، كارول عبود، رندا كعدي، وغيرهن، في أدوار نسائية غير عادية، أما في بطولة العمل بين الرجال فينضم النجوم: مهيار خضور، عمار شلق، بديع أبوشقرا، رودني حداد، ويشارك في البطولة أيضا النجوم: غابريال يمين، إيلي متري، ريان حركة، دوري السمراني، وليد العلايلي، وآخرين.



وتدور الأحداث حول العلاقات الاجتماعية التي تحاكي عالم الجمال والمال والسلطة والنفوذ والفوضى والصراعات التي لا تنتهي، ولكل ممثلة في قصة منفردة وحكاية خاصة من الماضي والحاضر بأسلوب مشوق وقاس في لحظات كثيرة، ودراما مشبعة بالواقعية والمتعة البصرية في استعراضات عالمية المستوى.