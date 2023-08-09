وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د. سعد البراك بشأن إجمالي القيمة السوقية لاستثمارات الكويت في صناديقها للسنوات المالية (2019-2020،2020-2021،2021-2022،2022-2023).

وجاء نص السؤال كالتالي:

لعل من أكبر الصناديق السيادية في العالم وأكثرها شفافية، الصندوق السيادي النرويجي الذي ينشر على موقع من يقوم بإدارته "nbim.no" وهو البنك المركزي النرويجي (إدارة الاستثمار) - وذلك بموجب اتفاق مبرم بين وزارة المالية النرويجية والبنك المركزي النرويجي - جميع نشاطاته وقيمة استثماراته مفصلة في كل دولة يوميا وفي نهاية كل سنة منذ 1998، وقد نشر الموقع إجمالي القيمة السوقية لهذه الاستثمارات لآخر سنة التي انتهت في 2022/12/31م كما يلي:



إجمالي القيمة السوقية:



1,261,705,358,661 دولار أمريكي

في 69 دولة

11549 استثمارا

%100 لجميع الاستثمارات



أ - الأسهم

880,335,611,054 دولار أمريكي

في 63 دولة

9228 شركة



ب - الدخل الثابت

346,365,221,623 دولار أمريكي

في 48 دولة

1430 (سندات)

جـ - العقار

33,529,591,282 دولار أمريكي

في 14 دولة

890 ملكية



د – البنية التحتية للطاقة المتجددة:

1,474,934,702 دولار أمريكي

في دولة واحدة استثمار واحد

ورغبة في الاطلاع على ما أصدرته السلطة التشريعية في النرويج في شأن تنظيم الصندوق السيادي النرويجي والاسترشاد بتجربتهم وبالاتفاق المبرم بين وزارة المالية النرويجية والبنك المركزي النرويجي (إدارة الاستثمار) - إن أمكن طلب ذلك والحصول عليه – أو إن كانت هذه المعلومات متوافرة لدى وزارة المالية في الكويت أو أي من الجهات التابعة لها، إضافة إلى معرفة التكلفة السنوية لإدارة أموال الصندوق السيادي النرويجي - إن أمكن ذلك -.

واستكمالاً للبيانات في معرفة إجمالي القيمة السوقية لاستثمارات الكويت في صناديقها، وكذلك التكلفة السنوية لإدارة أموالها شاملة رواتب العاملين أو أي مزايا أو مكافآت سنوية يتقاضونها وتكلفتها السنوية يتمتع بها أي من الموظفين أو المكلفين أو غيرهم ممن لهم صلة بإدارة أموال الكويت بمن في ذلك من يتقاضى مكافآت في مجالس إدارات يمثل فيها الجانب الكويتي أو غير ذلك، فيرجى موافاتي بما يلي:

1- إجمالي القيمة السوقية لاستثمارات الكويت في صناديقها للسنوات المالية (2023-2022،2022-2021،2021-2020،2020-2019).

مبوبة لنوع الاستثمار وعدده ونسبته (أسهم، سندات، عقار) وأي استثمار آخر، وأسماء الدول المستثمرة فيها.

2- أسماء أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار للسنوات المالية المشار إليها في (1) أعلاه، وإجمالي المكافآت المالية لكل منهم الشهرية أو السنوية، وأي مزايا أخرى وتكلفتها السنوية التي يتمتع بها- إن وجدت -.

3- كشف بأسماء من يمثلون الكويت في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الكويت، وأي مكافآت - إن وجدت - تقاضاها أي منهم خلال عضويته عن كل سنة.



4- كشف بأسماء الموظفين في الهيئة العامة للاستثمار وجنسياتهم وراتب كل منهم الشهري وأي مكافآت مالية – إن وجدت – تقاضاها أي منهم وأي مزايا أخرى وتكلفتها كان قد تمتع بها خلال السنوات المالية المشار إليها في (1) أعلاه.