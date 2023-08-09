عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية عن قيامها بتوزيع الدفعة الثامنة من (N3) في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على (284) قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ. 9/6/2004 وذلك وفقا للمواعيد التالية:
توزيع البطاقات يومي الخميس والاحد 10 و 13 اغسطس 2023 و توزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 14 اغسطس 2023 وإجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 16 اغسطس 2023 .
واضافت "السكنية" ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسمائهم ضمن هذا التصريح عليهم الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحاً في المواعيد المبينة ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
ولفتت الى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة ، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
وبينت ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 14/8/2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
وفيما يلي الأسماء :
0001 عادل عبدالرضا محمد داود مدوه
0002 سعود محمد سعود العنزى
0003 سلمان نجوان جودت حمور
0004 عبدالله سعد ندا الجالي
0005 فهد ثنى فلاح سيف
0006 محسن مبارك فهاد عليوي
0007 مساعد ماطر حمود العازمى
0008 احمد بنيه محمد الصانع
0009 وليد عواد غنام الخميلي العازمي
0010 يعقوب محمد يعقوب الفيلكاوي
0011 فيصل محمد ادبيس العازمي
0012 بدر ناصر مسفر الزعبي
0013 عبدالعزيز نادر عبدالله حداد
0014 عبدالعزيز راشد ارشيد العازمي
0015 عبدالرحمن مطر مخيطر الضفيري
0016 محمد عبدالهادي محمد المري
0017 مشعل عبيد حثلين سالم الرشيدي
0018 خالد على قويعان الهاجري
0019 محمد مشعان مناور الضفيري
0020 سالم ناصر سالم الهويدى
0021 نواف سعد ندا العازمي
0022 محمد مهدي جبران القحطاني
0023 احمد عبدالله راشد المطيري
0024 ضارى شعيفان عبيد العتيبي
0025 زيد صحن يحيى الهاجرى
0026 مبارك شبيب عماش الرشيدي
0027 عبدالله قضاب مطلق المطيري
0028 متعب راضي مسلم الدماج العازمى
0029 هانى على ابراهيم شديد
0030 ضويحى بداح ناصر السهلى
0031 وليد عوض صلاح الرشيدى
0032 احمد عبدالله حيلان المطيرى
0033 هاني حسن ابل رضائي
0034 نايف حمدان علي الخالدي
0035 محمد سالم محمد العجمى
0036 يوسف صالح فخرى الرشيدى
0037 شجاع مبارك سعود العجمى
0038 فالح مسفر هادي العجمي
0039 وليد عبدالقادر عبدالله محمود
0040 بركه فهيد بركه المطيري
0041 فايز نزال سفر العازمي
0042 فهد طرقي سعود المطيري
0043 فاضل نغيمش فاضل على
0044 احمد على عبد الامير الربيعه
0045 محمد عبدالله سعد الخالدي
0046 عبدالله مجبل على السريحى المطيرى
0047 خالد عزم عويضه الهاجري
0048 محمد عبيد درمان العجمي
0049 فهد محمد معيض العازمي
0050 حمود عبدالله راشد الفجى
0051 حسين عباس رضا مراد
0052 محمد سالم سعد العازمي
0053 ثامر خليفه سالم الخترش
0054 محمد خليفه سالم الخترش
0055 نايف عبدالله خالد الهاجري
0056 مزيد مروي متعب الشمري
0057 محمد حجر شعوف المطيري
0058 محمد جعفر عبدالله المزيدى
0059 جاسم محمد فالح محمد
0060 مطلق فارس مناحي جويعد السبيعي
0061 بدر محمد مسفر العتيبى
0062 الهاب زيد الهاب المطيري
0063 فواز عبدالله سعيد الزعبي
0064 فهد احمد فلاح المسيلم
0065 بدر مشعان سعد الهاجري
0066 مشاري سعد راشد ابولبقه
0067 خالد نايف ثاني الرشيدي
0068 حسين محمد سعد العجمي
0069 عيسى محمد سحبان الرشيدي
0070 محمد بدر محمد حسن
0071 مشعل ضيف الله مرزوق
0072 فهد سلطان فهد المطيري
0073 عبدالرحمن عبدالله ماجد الماجد
0074 خالد زيد مرزوق الجويدان
0075 نواف مشوط راكان العجمي
0076 مرسل محمد مجحود العجمي
0077 عبدالله عايض عبدالله العتيبي
0078 محمد زيد مجدل العتيبي
0079 ابراهيم عبدالوهاب عبدالله العلي
0080 نواف مصلح سفر المطيري
0081 صالح عبدالله صالح الخنه
0082 فهاد محمد فهاد العازمى
0083 يوسف سعد بخيت الميموني
0084 فهد مبارك عقيل عقيل
0085 محمد فهد عماش الشلاحى
0086 بندر ضيف الله ابريك العتيبى
0087 محمود عبدالحميد عيدان المحميد
0088 يعقوب ابراهيم محمد اشكنانى
0089 فيصل عبدالهادي مسفر العجمي
0090 شريف محمد سحبان الرشيدى
0091 لافي مفلح عبدالله شبيكان
0092 ضاحى مزيد عبدالله بوشيبه
0093 سعد مدعث سعود عيد
0094 ذياب غانم محمد ذياب
0095 براك سالم بركه الرشيدى
0096 عبدالله محمد مطلق الخشمان
0097 انور شاكر عبيد سباع
0098 سعد عبدالله سعيد الزعبي
0099 مطيع حمد مطيع العجمي
0100 مشعل فالح مجبل العازمي
0101 عبد الله فهد عبد الله العريفان
0102 سعود محمد حرفان السهلي
0103 ماجد جمعان مرزوق المطيرى
0104 بريكان حسيم بريكان العجمى
0105 عزيز عباس على السلطان
0106 خالد محمد مبرك عيد العازمي
0107 محمد سعد ناصر العجمي
0108 محمد عبدالمحسن حراز الديحانى
0109 خالد رجا حجيلان المطيري
0110 غانم عياد حماد العازمى
0111 سعد محمد شبيب العجمى
0112 فهد مرزوق مضحي العدواني
0113 عمر عبدالكريم مصطفى المرزوق
0114 نايف خالد سلمان العجمي
0115 عواد مسباح عواد مسباح
0116 محمد طاهر صالح الحمد
0117 خالد هنى فلاح الرشيدي
0118 ثامر سعود حمد الصويلح
0119 عبدالله فهد عبدالله الرجيبه
0120 محمد مخلف دغمى المويزرى
0121 مانع عقيل بدر الخالدي
0122 فهد علوي محمد الظفيري
0123 مبارك مرعي مبارك العجمي
0124 سعود محمد سعود القحطانى
0125 احمد سعود سعد مطلق
0126 عبدالله حمد منصور العجمى
0127 يوسف محمود عايض سلطان
0128 جبر عبدالله جبر الحزمى
0129 مدالله الطرقى سارى العنزى
0130 خالد فليج نافع الحربي
0131 صالح محمد خالدالحيمر
0132 سعد فالح فهد العجمي
0133 مطلق علي مطلق الدغيم
0134 انور محمد راشد الراجحي
0135 عذبي مطير مجبل الشريكة الرشيدي
0136 ثابت ناصر عشيمه ناصر
0137 عبدالوهاب احمد ابراهيم المسلم
0138 فيصل على عبدالرحمن الكندري
0139 نواف فالح سيف ابو ردن
0140 على فهد سالم العتيبى
0141 اسماعيل يوسف احمد على احمد
0142 مشعان عبدالله سلطان العتيبى
0143 جمعان شريده جمعان اشحيتاوى
0144 محمد مجبل صالح العازمى
0145 ناصر فليح ناصر العازمي
0146 محمد اسماعيل عبدالكريم الانصارى
0147 مشعل سعود حمود الدويله
0148 راشد متعب فهد هدبا الرشيدي
0149 احمد شنار مبارك البخيت
0150 حمود شاهر زامل العازمي
0151 اسماعيل ابراهيم صفر اشكنانى
0152 نادر محسن عايض العجمى
0153 محمد ذياب لافي العازمي
0154 فهد محمد ماضي الهاجري
0155 خالد علي سالم المرتجى
0156 حسن قاسم محمد الصراف
0157 سعد ناصر صحن الخرينج
0158 حسن ناصر حسن العجمى
0159 ناصر جحيش عويران النصافى
0160 طلال عنبر سالم عبدالله
0161 فهد محسن بداح السبيعي
0162 محمد شبيب طامي العجمي
0163 فيصل مبارك عيد العازمي
0164 جاسم احمد جاسم الربيعه
0165 عبدالهادي صالح مبارك صالح
0166 عبدالرحمن محمد مبارك الردعان
0167 مسفر مسعود مسفر العجمي
0168 طلال عثمان نصار لحيان
0169 عبدالعزيز جلال ابراهيم سكيني
0170 فهد سالم سالم العجمى
0171 فهد مناحى فلاح الدوسرى
0172 عادل بخيت سالم المطيرى
0173 مشعل عيدالله ناصر العقيلى
0174 صالح جريد مرزوق العازمي
0175 ناصر بدر يعقوب يوسف
0176 فواز بجاد سيف شارع
0177 عبدالله ناصر فلاح فياض
0178 عبدالرحمن عبدالله عواد المطيرى
0179 مهدى على شبيب العجمى
0180 احمد عبدالله مرزوق الرشيدي
0181 فايز محمد حمود المطيري
0182 فواز سعد سلطان العتيبى
0183 خالد عبيد مزيد العازمى
0184 بدر رمضان حسين العنزى
0185 بدر سعود مرهج العازمى
0186 سعود محمد جلعود القحطانى
0187 مسير غنيم حسين الرشيدي
0188 نواف محمد فلاح فرحان
0189 حسين محمد داود حسين
0190 خليل عويض ابراهيم البطحاني
0191 نواف نهار دخيل المطيرى
0192 نواف عبيد محمد الرشيدى
0193 فهد حمد ضيف الله الحقان العازمى
0194 عيد ناصر خلف العازمى
0195 سحمى عبدالله خالد الهاجرى
0196 نصار عبدالله محمد سالم
0197 سلطان مبارك حشر فهد
0198 سحمي عبدالله عبدالرحمن العجمي
0199 جعفر محمد حسين بن نخى
0200 احمد عثمان محمد الانصارى
0201 عثمان احمد على احمد
0202 وليد يوسف محمد العساف
0203 محمد فهد محمد الخالدى
0204 جمعان فالح ناصر العازمى
0205 عادل حسين محمد العوضى
0206 ناصر بداح ناصر العجمى
0207 عبدالله على عايد الرشيدى
0208 بدر عبدالله صالح الناحل
0209 مشعل فهيد مرثع العازمى
0210 على ياسين حسين حيدر
0211 بدر ناصر جلوى العتيبى
0212 غازى مانع ناصر صقر
0213 مشارى خالد مشارى الحماد
0214 محمد ناصر هديان العجمى
0215 محمد وهيب ظبيان العازمي
0216 عادل مطلق هندي العنزي
0217 سامى صياح محمد رمال
0218 عبدالعزيز على عبدالله العوضى
0219 احمد راشد محمد المنصور
0220 ناهض فراج ناهض العجمي
0221 فهد صياح فهد الركيبي
0222 محمد شافى محمد العجمى
0223 محمد خالد نصار العجمى
0224 مشعل سعود عبدالله العتيبى
0225 صلاح بلال سليمان الرشيد
0226 حمد حبيب على الزنكوى
0227 مشعل مرزوق مطلق العازمي
0228 سعود عبدالعزيز جاسم القطان
0229 فهد هايف عموش العتيبي
0230 احمد على تقى اكبر
0231 ماجد سعيد مجبل العازمى
0232 عبدالله عبدالكريم غلوم نصرالله
0233 راشد محمد عبدالله العلوش الهاجري
0234 بدر عبيد حميدان الشمرى
0235 فهد عبدالكريم سلمان الاستاذ
0236 احمد حمد مبارك الهيم
0237 احمد عبدالله ناصر الراشد
0238 فيصل مجبل مفرح العازمى
0239 محمد ناصر محمد المخيال
0240 بدر جاسم محمود حسين
0241 غزاي مجعد مزرب العتيبي
0242 مشاري راشد محمد السهو
0243 على فرحان محمد منديل
0244 باسل سعد دغيمان العازمى
0245 عوض سعد مرزوق
0246 فهد محمد ثامر المطيرى
0247 محمد عبدالله مخلف العنزي
0248 خلف شقران بلال العتيبى
0249 محمد ساكت شقير الظفيري
0250 حمد سلطان حمود النويعم
0251 مشعل عليان داثان الحربى
0252 محمد رفاعي عبيد العتيبي
0253 محمد سالم محمد الحربى
0254 ظافر راشد عمير العجمى
0255 عيسى سعد عيسى النوفل
0256 محمد مطلق منيجل العازمى
0257 مشارى محمد عبدالهادى الجاهلى
0258 محمد على حسين العبدالله
0259 جراح محمد سعود المطيرى
0260 بدر مجبل على المطيري
0261 على مسلم على الرقاص
0262 محمد خليفه صالح العمير
0263 مزيد عايش عيد المطيري
0264 خالد سالم عبدالهادى الحشار
0265 فهد مطلق فرحان الرومى العازمى
0266 ناصر محمد حمد العجمي
0267 محمد غنام حمد الصويلح
0268 حمود عبدالله محمد العازمى
0269 سعود محمد سعدان الرشيدى
0270 خميس هادى نادر الدوسرى
0271 عبدالعزيز هزاع محمد القحطانى
0272 سالم محمود سالم المجرن
0273 سعد ساهر راضي العنزي
0274 دغيم شنوف مناع شافي
0275 عبدالله ماضى فهاد الهاجرى
0276 سعود عيد سعود الثويني
0277 فيصل محمد عبدالمحسن العجمي
0278 على ابداح شافى العجمى
0279 منصور برجس عايض الهاجرى
0280 وليد خالد ثامر علي
0281 يوسف على وبران السيحان
0282 فيصل عثمان حمد اليحيا
0283 فايز مطر عبدالله الشمالى الديحانى
0284 صالح عبدالله جاسم النويشير