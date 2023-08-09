وجه النائب فارس العتيبي، سؤالاً إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة الشيخ فراس الصباح، طالب فيه تزويده وإفادته بالآتي:

يرجى افادتي وتزويدي بالآتي :

1- تزويدي بصورة ضوئية من العقود الموقعة بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والشركات بشأن توريد الأجهزة التعويضية (سماعات الأذن – الكراسي المتحركة) .

2- بيان عدد الطلبات المقدمة من المستحقين من تاريخ 1/1/2020 وحتى تاريخ ورود السؤال؟ وبيان عدد الطلبات التي تم صرفها , والتي لم يتم صرفها وبيان أسباب عدم الصرف ؟.

3- تزويدي بعدد الأجهزة التعويضية (سماعات الأذن – كراسي متحركة) المتواجدة بمخازن الهيئة حالياً طبقا لمحاضر الجرد الأخيرة , مع تزويدي بصورة ضوئية من تلك المحاضر.