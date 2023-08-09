في إطار تواصل المتابعات الميدانية للمرافق الصحية، قام وزير الصحة د.أحمد العوضي بزيارة إلى مستشفى العدان، للوقوف على سير العمل، يرافقه وكيل الخدمات العامة م.عبدالعزيز الطشة، ووكيل الشؤون الهندسية م.إبراهيم النهام، ومدير الإدارة الفنية في وزارة الصحة د.نوفه الشمري.



واطلع الوزير على سير العمل داخل أقسام المستشفى، والآليات المتبعة في قسم الحوادث، لتوفير الاستجابة السريعة والرعاية الفورية للمرضى، والاطمئنان على سير الخدمات المقدمة لهم.



هذا، وقد عقد الوزير على هامش الجولة لقاء مع رؤساء الأقسام الفنية والإدارية لكل من منطقة الأحمدي الصحية، ومستشفى العدان، بحضور مدير منطقة الأحمدي الصحية، ومدير المستشفى، ورئيس الرعاية الصحية الأولية في المنطقة.



وتناول اللقاء مناقشة أوجه التعاون والتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية من جهة، وبين الأقسام الطبية والإدارية للمستشفى، ومنطقة الأحمدي الصحية من الجهة الأخرى، مستمعا إلى شرح مفصل بهذا الشأن.



كما ناقش الوزير مع رؤساء الأقسام الفنية التحديات والمعوقات التي تواجههم، وأبرز المقترحات التي من شأنها أن تساعد في التغلب عليها، بما يسهل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتسريع وتيرة العلاج.



وتطرق اللقاء أيضا إلى مناقشة الحلول التوسعية لبعض أقسام تقديم الخدمات العلاجية، وأبرز المقترحات الخاصة بهذا الشأن، مثمنا في الوقت ذاته جهود الكوادر الصحية لتقديم الخدمة وفق أفضل المعايير المطلوبة.