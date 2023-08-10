

منصور السلطان ـ سعود عبدالعزيز



تمكن رجال دوريات شرطة نجدة العاصمة مساء امس من السيطرة على ثلاثة شباب متعاطين في منطقة الدوحة وبحوزتهم مواد مخدرة وادوات تعاط. ووفق مصدر افاد بانه خلال تجول احدى دوريات شرطة نجدة العاصمة مساء اول امس في منطقة الدوحة تم الاشتباه بسيارة بها 3 اشخاص تسير بطريقة متعرجة وخلال مشاهدة قائدها لدورية النجدة حاول الالتفاف للخلف والهرب فتم اللحاق به وايقاف السيارة، حيث تبين ان الاشخاص الثلاثة بحالة تعاط شديدة وعند الاستعلام عنهم تبين انهم مواطن والاخران غير كويتيين وجميعهم من أرباب السوابق، وبتفتيشهم احترازيا عثر بحوزتهم على عدد 2 سيجارة حشيش وعدد 1 قطعة حشيش وحبوب مخدرة، بالاضافة الى ادوات تعاط.