أحمد خميس



تمكن رجال أمن السجن المركزي ومكافحة المخدرات يوم أمس من ضبط نحو كيلو من المواد المخدرة (حبوب وشبو وهيروين وكيميكال) بحوزة مندوب لدى جهة حقوقية، وتمت مصادرة الـمضبوطات واحتجاز المتهم لمزيد من التحقيقات والوقوف على ما اذا كان قد تمكن من تهريب سموم المخدرة الى النزلاء من قبل وهوية من يتعامل معهم من السجناء والتحفظ على المواد المضبوطة من قبل الادارة العامة لمكافحة المخدرات، فيما اكد مصدر امني ان ضبط المندوب الحقوقي يؤكد التزام ادارة السجن بتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز أو تفرقة والعمل على منع تسلل المواد المخدرة الى النزلاء.



واستنادا الى المصدر فإن كاميرات أمن السجون رصدت شخصا في حالة غير طبيعية قبل ان يصل الى بوابة السجن ليتم توقيفه ومن ثم تم ابلاغ وكيل قطاع الامن العام ووكيل قطاع العمليات والامن الخاص بالتكليف اللواء عبدالله الرجيب والذي وجه باتخاذ الاجراءات القانونية في عملية الضبط وجرى التواصل مع الادارة العامة لمكافحة المخدرات، والتي استصدرت اذنا نيابيا بتفيش مركبة المندوب والعثور على كيلو من المخدرات وعدة هواتف، حيث ذكر انه كان يحاول تهريب تلك الممنوعات الى النزلاء. واكد المصدر ان مزيدا من التحقيقات سوف تجري مع الموقوف لمعرفة ما اذ كان لديه علاقة بأي من العاملين في السجن وكان بصدد تسليم المخدرات والهواتف إليه.