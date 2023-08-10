

في إطار التعاون والشراكة المجتمعية البناءة بين البنك التجاري الكويتي ومحافظات الكويت والدعم الذي يقدمه البنك للفعاليات والأنشطـــــــة الرياضيــــة والاجتماعية التي تنظمها المحافظات لخدمة قاطنيها وجميع أفراد المجتمع، استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري أماني الورع.



وجاء اللقاء الذي عقد في ديوان عام المحافظة لبحث ومناقشة الترتيبات التي يقوم بها «التجاري» لتوفير الدعم والرعاية للعديد من الأنشطة الاجتماعية والصحية والرياضية التي تنظمها محافظة الأحمدي لخدمة قاطنيها، والتي لاقت صدى طيبا لدى العديد من سكان المحافظة، وساهمت في إبراز الدور الاجتماعي والتنموي الرائد الذي يضطلع به البنك التجاري الكويتي.



وخلال اللقاء أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الدور المجتمعي الفعال للقطاع المصرفي الكويتي على امتداد البلاد عموما، مشيدا في هذا الصدد بما يقوم به البنك التجاري من جهود وما ينظمه من برامج مجتمعية متميزة ترسخ مفهوم المسؤولية المجتمعية.



من جانبها، قالت أماني الورع ان الشراكة بين البنك التجاري والعديد من الجهات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني تأتي لتأصيل أوجه المسؤولية المجتمعية للبنك، مؤكدة استمرار البنك في دعم كل ما من شأنه أن يعود بالفائدة والنفع على مختلف شرائح المجتمع، مثمنة دور القائمين على إعداد وتنظيم البرامج الاجتماعية التي تغطي الفعاليات المختلفة لمحافظة الأحمدي.



وأعربت الورع عن سعادتها باللقاء المثمر الذي تناول جوانب دعم العمل المشترك في مجالات المسئولية الاجتماعية وعددا من الأنشطة والفعاليات التي ستنظمها المحافظة خلال العام الحالي، والتي سيقوم البنك والمحافظة برعايتها بما يعود بالنفع والفائدة على جميع فئات المجتمع ويحقق التنمية المستدامة لوطننا الحبيب.