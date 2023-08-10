وقّعت كلية الكويت للعلــــوم والتكنولوجيا وجامعة بنتلي الأميركية اتفاقية شراكة لتقديم برامج تدريبية مهنية جديدة لقادة الأعمال الكويتيين من خلال مركز الابتكار والتعليم المستمر الذي تم إنشاؤه في الكلية مؤخرا لتوسيع مجال الخدمات التي تقدمها الجامعة لمجتمع الأعمال بشكل خاص والكويت بصفة عامة.



وتم تصميم البرامج التدريبية المقدمة من خلال مركز الابتكار والتعليم المستمر والتدريب في KCST للعمل على تطوير القادة الحاليين وقادة المستقبل بالمعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها للقيادة والنجاح في سوق العمل العالمي دائم التطور، كما تتضمن الدورات مجموعة متنوعة من موضوعات القيادة وعلوم الإدارة بما في ذلك حوكمة الشركات والتحول الرقمي والاستدامة العالمية التي تؤكد أهمية الاستفادة من قوة الأعمال لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في العالم.



وقال رئيس جامعة بنتلي إي لابرينت كريت، الذي عمل على تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأجزاء أخرى من العالم: ستتيح هذه الشراكة لجامعة بنتلي أن تفعل أفضل ما نقوم به وهو توسيع المعرفة والممارسات التجارية للمدراء التنفيذيين في الكويت لتمكينهم من إحداث تغيير إيجابي في شركاتهم وبلدهم ومنطقة الشرق الأوسط.



بدوره، أكد رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا البروفيسور خالد البقاعين ان هذه الشراكة بين جامعة بنتلي المتخصصة والرائدة عالميا في إدارة الأعمال وبالأخص المتعلقة باستخدام التكنولوجيا مع كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا التي حققت نجاحات كبيرة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة على مستوى الكويت والشرق الأوسط لتقديم أفضل الدورات المتخصصة في الكويت بمشاركة أساتذة ذوي خبرة أكاديمية وعملية دولية لمجتمع الأعمال الكويتي، حيث تم إنشاء مركز الابتكار والتعليم المستمر في الكلية مؤخرا لتوسيع مجال الخدمات التي تقدمها الجامعة لمجتمع الأعمال بشكل خاص والمجتمع الكويتي بشكل عام.



وسيتم تقديم البرامج التدريبية في مدينة الكويت من قبل أعضاء هيئة التدريس المعترف بهم دوليا في جامعة بنتلي والذين يشاركون في الأبحاث التي تتناول القضايا التي تؤثر على مجتمع الأعمال الدولي، حيث ستتضمن البرامج الأولية شهادة «مسرع القيادة» بقيادة البروفيسور بول تيسلوك، عميد جامعة بنتلي ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية.



وكذلك سوف تعقد دورة «حوكمة الشركات» ESG و«العالم الرقمي»، الذي تقدمها البروفيسورة سينثيا كلارك، أستاذة الحوكمة في جون دبليو بودوسكا والمدير المؤسس لمعهد جنين لحوكمة الشركات التابع لجامعة بنتلي، وستتم إضافة دورات تدريبية أخرى في القيادة والإدارة والتي تعتمد على خبرة أعضاء هيئة التدريس في جامعة بنتلي وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية وريادة الأعمال.