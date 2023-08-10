أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية، عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي بجولات ميدانية في مناطق المحافظة خلال شهر يوليو لرفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام، في إطار الارتقاء بمستوى النظافة. وفي هذا السياق أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الأحمدي نواف المطيري، أن الجولات تهدف إلى الارتقاء بمستوى النظافة في جميع مناطق المحافظة وأن مشرفي المراكز يقومون بصفة دورية بمتابعة أعمال النظافة في جميع مناطق المحافظة من خلال رفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام، مشددا على عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.

وأوضح المطيري أن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها من قبل الفريق الرقابي أسفرت عن توجيه 772 إنذارا للسيارات المهملة ورفع 185 سيارة مهملة وسكراب وإرسالها إلى موقع حجز السيارات بالإضافة إلى توجيه 92 تعهدا وتحرير 113 مخالفة نظافة عامة وتم الصلح في 17 منها.