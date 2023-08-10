استقبل مديرعام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي سفير جمهورية باكستان لدى البلاد مالك محمد فاروق والوفد المرافق له.



وقد استهل العتيبي حديثه بالترحيب السفير والوفد المرافق، كما أشاد بالعلاقات التاريخية القديمة جدا والمميزة بين البلدين وعلى أعلى المستويات، وأكد حرصه على بقاء هذه العلاقة الطيبة واستمرارها.



وجرى خلال اللقاء مناقشة الأمور المتعلقة بالعمالة بين البلدين، وأوضح العتيبي للجانب الباكستاني أن سوق العمل بالكويت يستقطب العمالة بما يحتاجه من تخصصات تخدم سوق العمل وحاجته، كما تبذل جهود حثيثة ومستمرة لتطوير عملية استقدام العمالة الماهرة بما يخدم المصالح التنموية والاقتصادية للكويت. كما تمت مناقشة بعض القضايا التي تخص العمالة الباكستانية والسعي لحل المشاكل التي تواجههم بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.



وأكد العتيبي على الدور الأساسي للهيئة في توفير الحماية القانونية وضمان وجود بيئة العمل المناسبة التي تكفل لجميع العمال حقوقهم بمن فيهم العمالة الباكستانية بمختلف القطاعات، كما أكد حرص الطرفين على التعاون المشترك فيما يتعلق بالعمالة الباكستانية.



بدوره، أعرب مالك محمد فاروق، عن امتنانه وشكره للكويت بشكل عام وللهيئة العامة للقوى العاملة بشكل خاص على ما تقدمه من جهود تخص قضايا القوى العاملة الباكستانية في الكويت، مشيرا الى سعيهم الدائم لتطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.