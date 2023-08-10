بشرى شعبان



أعلنت وزارة الشؤون في بيان صحافي انه تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، قام وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود بزيارة ميدانية للمباني التابعة للوزارة في مدينة صباح الأحمد السكنية للوقوف على جاهزية المنشآت واعداد خطة كاملة لاستغلالها بما يخدم أهالي المنطقة. من جانب آخر، كشف رئيس نقابة العاملين في وزارة الشؤون يحيى الدوسري عن اجتماع عقد مع وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود ومجلس إدارة نقابة العاملين في الوزارة وبحضور وكيل وزارة الشؤون بالانابة عبدالعزيز المطيري.

في بداية الاجتماع، قدم مجلس ادارة النقابة التهنئة للوزير لتوليه الحقيبة الوزارية متمنين له التوفيق والنجاح، ورحب الوزير الشيخ فراس السعود بمجلس ادارة النقابة وثمن دور النقابة بالدفاع عن حقوق الموظفين ومكتسباتهم، وتمت مناقشة العديد من القضايا التي تهم شريحة كبيرة من موظفي الوزارة بقطاعاتها المختلفة، وقد تلمس مجلس ادارة النقابة الجدية والاهتمام من الوزير بجميع المطالب التي تقدم بها مجلس الإدارة. واشار الدوسري انه تم الاتفاق على فتح قنوات التواصل المباشر بين الوزارة والنقابة لدراسة جميع المطالب. وفي النهاية، تقدم مجلس الادارة بخالص الشكر والثناء للوزير على حسن الاستقبال وسعة صدره، واهتمامه بمطالب النقابة ومصالح العاملين بالوزارة.