عاطف رمضان



أعلنت وزارة الأشغال العامة أن عدد البلاغات التي تم التعامل معها من خلال بدالة الطوارئ 150 خلال شهر يوليو 2023 بلغ 2203 بلاغات. وبحسب الإحصائية التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، أن محافظة الجهراء جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد البلاغات بـ 502 بلاغ، والفروانيــــة في الترتيــب الثانـــــي بـ 473 بلاغا، ثم محافظـــة العاصمــة بـ 386 والأحمـــدي بـ 274 وحــــولـــي بـ 182 ومبارك الكبير بـ 85 بلاغا. وتلقت بدالة الطوارئ 125 بلاغا تعاملت معها الهيئة العامة للطرق والنقل البري، و135 بلاغا تعامل معها قطاع الهندسة الصحية بالوزارة.