عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن قيامها بتوزيع الدفعة الثامنة من N3 في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، والتي تشتمل على 284 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 9/6/2004، وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات اليوم الخميس والأحد 10 و13 أغسطس، وتوزيع بطاقات الاحتياط الإثنين 14 منه وإجراء القرعة الأربعاء 16 منه. وقالت «السكنية» إن المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع عليهم الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي، لافتة إلى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحـــددة ستقــــوم المؤسســـة باستبعــــــاده وإدخال الأسماء التي تليه في التخصيص.



وبينت أن المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم ضمن الكشف عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة الساعة التاسعة صباح الإثنين 14 أغسطس مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وفيما يلي الأسماء :

0001 عادل عبدالرضا محمد داود مدوه

0002 سعود محمد سعود العنزى

0003 سلمان نجوان جودت حمور

0004 عبدالله سعد ندا الجالي

0005 فهد ثنى فلاح سيف

0006 محسن مبارك فهاد عليوي

0007 مساعد ماطر حمود العازمى

0008 احمد بنيه محمد الصانع

0009 وليد عواد غنام الخميلي العازمي

0010 يعقوب محمد يعقوب الفيلكاوي

0011 فيصل محمد ادبيس العازمي

0012 بدر ناصر مسفر الزعبي

0013 عبدالعزيز نادر عبدالله حداد

0014 عبدالعزيز راشد ارشيد العازمي

0015 عبدالرحمن مطر مخيطر الضفيري

0016 محمد عبدالهادي محمد المري

0017 مشعل عبيد حثلين سالم الرشيدي

0018 خالد على قويعان الهاجري

0019 محمد مشعان مناور الضفيري

0020 سالم ناصر سالم الهويدى

0021 نواف سعد ندا العازمي

0022 محمد مهدي جبران القحطاني

0023 احمد عبدالله راشد المطيري

0024 ضارى شعيفان عبيد العتيبي

0025 زيد صحن يحيى الهاجرى

0026 مبارك شبيب عماش الرشيدي

0027 عبدالله قضاب مطلق المطيري

0028 متعب راضي مسلم الدماج العازمى

0029 هانى على ابراهيم شديد

0030 ضويحى بداح ناصر السهلى

0031 وليد عوض صلاح الرشيدى

0032 احمد عبدالله حيلان المطيرى

0033 هاني حسن ابل رضائي

0034 نايف حمدان علي الخالدي

0035 محمد سالم محمد العجمى

0036 يوسف صالح فخرى الرشيدى

0037 شجاع مبارك سعود العجمى

0038 فالح مسفر هادي العجمي

0039 وليد عبدالقادر عبدالله محمود

0040 بركه فهيد بركه المطيري

0041 فايز نزال سفر العازمي

0042 فهد طرقي سعود المطيري

0043 فاضل نغيمش فاضل على

0044 احمد على عبد الامير الربيعه

0045 محمد عبدالله سعد الخالدي

0046 عبدالله مجبل على السريحى المطيرى

0047 خالد عزم عويضه الهاجري

0048 محمد عبيد درمان العجمي

0049 فهد محمد معيض العازمي

0050 حمود عبدالله راشد الفجى

0051 حسين عباس رضا مراد

0052 محمد سالم سعد العازمي

0053 ثامر خليفه سالم الخترش

0054 محمد خليفه سالم الخترش

0055 نايف عبدالله خالد الهاجري

0056 مزيد مروي متعب الشمري

0057 محمد حجر شعوف المطيري

0058 محمد جعفر عبدالله المزيدى

0059 جاسم محمد فالح محمد

0060 مطلق فارس مناحي جويعد السبيعي

0061 بدر محمد مسفر العتيبى

0062 الهاب زيد الهاب المطيري

0063 فواز عبدالله سعيد الزعبي

0064 فهد احمد فلاح المسيلم

0065 بدر مشعان سعد الهاجري

0066 مشاري سعد راشد ابولبقه

0067 خالد نايف ثاني الرشيدي

0068 حسين محمد سعد العجمي

0069 عيسى محمد سحبان الرشيدي

0070 محمد بدر محمد حسن

0071 مشعل ضيف الله مرزوق

0072 فهد سلطان فهد المطيري

0073 عبدالرحمن عبدالله ماجد الماجد

0074 خالد زيد مرزوق الجويدان

0075 نواف مشوط راكان العجمي

0076 مرسل محمد مجحود العجمي

0077 عبدالله عايض عبدالله العتيبي

0078 محمد زيد مجدل العتيبي

0079 ابراهيم عبدالوهاب عبدالله العلي

0080 نواف مصلح سفر المطيري

0081 صالح عبدالله صالح الخنه

0082 فهاد محمد فهاد العازمى

0083 يوسف سعد بخيت الميموني

0084 فهد مبارك عقيل عقيل

0085 محمد فهد عماش الشلاحى

0086 بندر ضيف الله ابريك العتيبى

0087 محمود عبدالحميد عيدان المحميد

0088 يعقوب ابراهيم محمد اشكنانى

0089 فيصل عبدالهادي مسفر العجمي

0090 شريف محمد سحبان الرشيدى

0091 لافي مفلح عبدالله شبيكان

0092 ضاحى مزيد عبدالله بوشيبه

0093 سعد مدعث سعود عيد

0094 ذياب غانم محمد ذياب

0095 براك سالم بركه الرشيدى

0096 عبدالله محمد مطلق الخشمان

0097 انور شاكر عبيد سباع

0098 سعد عبدالله سعيد الزعبي

0099 مطيع حمد مطيع العجمي

0100 مشعل فالح مجبل العازمي

0101 عبد الله فهد عبد الله العريفان

0102 سعود محمد حرفان السهلي

0103 ماجد جمعان مرزوق المطيرى

0104 بريكان حسيم بريكان العجمى

0105 عزيز عباس على السلطان

0106 خالد محمد مبرك عيد العازمي

0107 محمد سعد ناصر العجمي

0108 محمد عبدالمحسن حراز الديحانى

0109 خالد رجا حجيلان المطيري

0110 غانم عياد حماد العازمى

0111 سعد محمد شبيب العجمى

0112 فهد مرزوق مضحي العدواني

0113 عمر عبدالكريم مصطفى المرزوق

0114 نايف خالد سلمان العجمي

0115 عواد مسباح عواد مسباح

0116 محمد طاهر صالح الحمد

0117 خالد هنى فلاح الرشيدي

0118 ثامر سعود حمد الصويلح

0119 عبدالله فهد عبدالله الرجيبه

0120 محمد مخلف دغمى المويزرى

0121 مانع عقيل بدر الخالدي

0122 فهد علوي محمد الظفيري

0123 مبارك مرعي مبارك العجمي

0124 سعود محمد سعود القحطانى

0125 احمد سعود سعد مطلق

0126 عبدالله حمد منصور العجمى

0127 يوسف محمود عايض سلطان

0128 جبر عبدالله جبر الحزمى

0129 مدالله الطرقى سارى العنزى

0130 خالد فليج نافع الحربي

0131 صالح محمد خالدالحيمر

0132 سعد فالح فهد العجمي

0133 مطلق علي مطلق الدغيم

0134 انور محمد راشد الراجحي

0135 عذبي مطير مجبل الشريكة الرشيدي

0136 ثابت ناصر عشيمه ناصر

0137 عبدالوهاب احمد ابراهيم المسلم

0138 فيصل على عبدالرحمن الكندري

0139 نواف فالح سيف ابو ردن

0140 على فهد سالم العتيبى

0141 اسماعيل يوسف احمد على احمد

0142 مشعان عبدالله سلطان العتيبى

0143 جمعان شريده جمعان اشحيتاوى

0144 محمد مجبل صالح العازمى

0145 ناصر فليح ناصر العازمي

0146 محمد اسماعيل عبدالكريم الانصارى

0147 مشعل سعود حمود الدويله

0148 راشد متعب فهد هدبا الرشيدي

0149 احمد شنار مبارك البخيت

0150 حمود شاهر زامل العازمي

0151 اسماعيل ابراهيم صفر اشكنانى

0152 نادر محسن عايض العجمى

0153 محمد ذياب لافي العازمي

0154 فهد محمد ماضي الهاجري

0155 خالد علي سالم المرتجى

0156 حسن قاسم محمد الصراف

0157 سعد ناصر صحن الخرينج

0158 حسن ناصر حسن العجمى

0159 ناصر جحيش عويران النصافى

0160 طلال عنبر سالم عبدالله

0161 فهد محسن بداح السبيعي

0162 محمد شبيب طامي العجمي

0163 فيصل مبارك عيد العازمي

0164 جاسم احمد جاسم الربيعه

0165 عبدالهادي صالح مبارك صالح

0166 عبدالرحمن محمد مبارك الردعان

0167 مسفر مسعود مسفر العجمي

0168 طلال عثمان نصار لحيان

0169 عبدالعزيز جلال ابراهيم سكيني

0170 فهد سالم سالم العجمى

0171 فهد مناحى فلاح الدوسرى

0172 عادل بخيت سالم المطيرى

0173 مشعل عيدالله ناصر العقيلى

0174 صالح جريد مرزوق العازمي

0175 ناصر بدر يعقوب يوسف

0176 فواز بجاد سيف شارع

0177 عبدالله ناصر فلاح فياض

0178 عبدالرحمن عبدالله عواد المطيرى

0179 مهدى على شبيب العجمى

0180 احمد عبدالله مرزوق الرشيدي

0181 فايز محمد حمود المطيري

0182 فواز سعد سلطان العتيبى

0183 خالد عبيد مزيد العازمى

0184 بدر رمضان حسين العنزى

0185 بدر سعود مرهج العازمى

0186 سعود محمد جلعود القحطانى

0187 مسير غنيم حسين الرشيدي

0188 نواف محمد فلاح فرحان

0189 حسين محمد داود حسين

0190 خليل عويض ابراهيم البطحاني

0191 نواف نهار دخيل المطيرى

0192 نواف عبيد محمد الرشيدى

0193 فهد حمد ضيف الله الحقان العازمى

0194 عيد ناصر خلف العازمى

0195 سحمى عبدالله خالد الهاجرى

0196 نصار عبدالله محمد سالم

0197 سلطان مبارك حشر فهد

0198 سحمي عبدالله عبدالرحمن العجمي

0199 جعفر محمد حسين بن نخى

0200 احمد عثمان محمد الانصارى

0201 عثمان احمد على احمد

0202 وليد يوسف محمد العساف

0203 محمد فهد محمد الخالدى

0204 جمعان فالح ناصر العازمى

0205 عادل حسين محمد العوضى

0206 ناصر بداح ناصر العجمى

0207 عبدالله على عايد الرشيدى

0208 بدر عبدالله صالح الناحل

0209 مشعل فهيد مرثع العازمى

0210 على ياسين حسين حيدر

0211 بدر ناصر جلوى العتيبى

0212 غازى مانع ناصر صقر

0213 مشارى خالد مشارى الحماد

0214 محمد ناصر هديان العجمى

0215 محمد وهيب ظبيان العازمي

0216 عادل مطلق هندي العنزي

0217 سامى صياح محمد رمال

0218 عبدالعزيز على عبدالله العوضى

0219 احمد راشد محمد المنصور

0220 ناهض فراج ناهض العجمي

0221 فهد صياح فهد الركيبي

0222 محمد شافى محمد العجمى

0223 محمد خالد نصار العجمى

0224 مشعل سعود عبدالله العتيبى

0225 صلاح بلال سليمان الرشيد

0226 حمد حبيب على الزنكوى

0227 مشعل مرزوق مطلق العازمي

0228 سعود عبدالعزيز جاسم القطان

0229 فهد هايف عموش العتيبي

0230 احمد على تقى اكبر

0231 ماجد سعيد مجبل العازمى

0232 عبدالله عبدالكريم غلوم نصرالله

0233 راشد محمد عبدالله العلوش الهاجري

0234 بدر عبيد حميدان الشمرى

0235 فهد عبدالكريم سلمان الاستاذ

0236 احمد حمد مبارك الهيم

0237 احمد عبدالله ناصر الراشد

0238 فيصل مجبل مفرح العازمى

0239 محمد ناصر محمد المخيال

0240 بدر جاسم محمود حسين

0241 غزاي مجعد مزرب العتيبي

0242 مشاري راشد محمد السهو

0243 على فرحان محمد منديل

0244 باسل سعد دغيمان العازمى

0245 عوض سعد مرزوق

0246 فهد محمد ثامر المطيرى

0247 محمد عبدالله مخلف العنزي

0248 خلف شقران بلال العتيبى

0249 محمد ساكت شقير الظفيري

0250 حمد سلطان حمود النويعم

0251 مشعل عليان داثان الحربى

0252 محمد رفاعي عبيد العتيبي

0253 محمد سالم محمد الحربى

0254 ظافر راشد عمير العجمى

0255 عيسى سعد عيسى النوفل

0256 محمد مطلق منيجل العازمى

0257 مشارى محمد عبدالهادى الجاهلى

0258 محمد على حسين العبدالله

0259 جراح محمد سعود المطيرى

0260 بدر مجبل على المطيري

0261 على مسلم على الرقاص

0262 محمد خليفه صالح العمير

0263 مزيد عايش عيد المطيري

0264 خالد سالم عبدالهادى الحشار

0265 فهد مطلق فرحان الرومى العازمى

0266 ناصر محمد حمد العجمي

0267 محمد غنام حمد الصويلح

0268 حمود عبدالله محمد العازمى

0269 سعود محمد سعدان الرشيدى

0270 خميس هادى نادر الدوسرى

0271 عبدالعزيز هزاع محمد القحطانى

0272 سالم محمود سالم المجرن

0273 سعد ساهر راضي العنزي

0274 دغيم شنوف مناع شافي

0275 عبدالله ماضى فهاد الهاجرى

0276 سعود عيد سعود الثويني

0277 فيصل محمد عبدالمحسن العجمي

0278 على ابداح شافى العجمى

0279 منصور برجس عايض الهاجرى

0280 وليد خالد ثامر علي

0281 يوسف على وبران السيحان

0282 فيصل عثمان حمد اليحيا

0283 فايز مطر عبدالله الشمالى الديحانى

0284 صالح عبدالله جاسم النويشير