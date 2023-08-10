أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن إكمالها بنجاح الاختبارات التجريبية لتقنية MOBILE VPN الجديدة، لتصبح بذلك أول مشغل اتصالات في الكويت يختبر هذه التقنية المتقدمة.



وتهدف stc من خلال هذه التقنية إلى تقديم حلول اتصالات آمنة يمكن الاعتماد عليها على مستوى قطاع الشركات، حيث انه من خلال تفعيل Mobile VPN، والتي تعتبر من احدث التقنيات الرائدة في السوق، ستتمكن المؤسسات من الوصول الآمن والفاعل إلى شبكة الانترنت العامة والشبكة الخاصة بالمؤسسة في نفس الوقت عبر استخدام جهاز الهاتف النقال. ويسهم هذا الحل المبتكر في تخطي تحديات مثل ضعف التعاون بين الشبكة العامة والخاصة وتحسين نتائج التحول الذكي غير المرضية، وكذلك تمكين المنظمات من الوصول إلى الشبكات الخاصة بأمان من أي مكان وفي أي وقت. فباستخدام Mobile VPN، يمكن للمستخدمين الاتصال بسلاسة بالشبكات العامة والخاصة في نفس الوقت دون متاعب تغيير البطاقات أو الأرقام، وتعزيز الاتصال المعزز، وزيادة الأمان، والاتصال السلس.



من جهته، قال م. فهد العلي الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في stc: يعد الابتكار والتركيز على تلبية احتياجات العملاء المحفز الأساسي بالنسبة لنا من أجل التربع على قائمة الريادة في السوق، ويعكس اختبارنا الناجح لشبكة Mobile VPN التزامنا بتمكين الشركات والأفراد من خلال توفير خدمة اتصالات متنقلة آمنة وسلسة.



وتمهد تقنية Mobile VPN الطريق لـ stc من أجل تحقيق المزيد من التطوير في عروض خدماتها التي توفرها في مختلف قطاعات السوق، حيث توفر مزايا عديدة للقطاعات الحكومية والصناعية وتتيح تجارب جديدة ومتطورة للمستخدمين لما لها من خصائص متعلقة بتعزيز الأمان، تتماشى مع استراتيجية stc لتقديم حلول فاعلة من حيث التكلفة للشركات في مختلف القطاعات على سبيل المثال لا الحصر في المجالات التالية:



1. الحرم الجامعي: مع Mobile VPN، يمكن للمؤسسات التعليمية تحويل شبكات الحرم الجامعي الخاصة بها، مما يوفر اتصالا سلسا وآمنا لكل من المتعلمين عن بعد ومن خلال التعليم داخل الحرم الجامعي، وتتيح الخدمة التعلم الفاعل، والوصول إلى الموارد التعليمية، والأدوات التعاونية، وضمان التعليم المستمر حتى في أوقات انتشار الأوبئة أو غيرها من الاضطرابات.



2. القطاع الحكومي: تمكن شبكة Mobile VPN الكيانات الحكومية من إنشاء شبكات 5G خاصة آمنة وفاعلة. وهذا يتيح لها نقل البيانات بسلاسة، وتحقيق الاتصال الآمن، والتعاون الفاعل بين المسؤولين الحكوميين، وتسريع جهود التحول الرقمي وتعزيز الخدمات الحكومية للمواطنين.



3. قطاع الشركات: تمكن شبكة Mobile VPN الشركات ومقدمي الخدمات العامة من إنشاء شبكات 5G خاصة، وتعزيز حلول الرعاية الصحية الذكية وتسهيل قدرات العمل عن بعد. ويكفل الوصول الآمن إلى المعلومات الهامة، ويعزز التطبيب عن بعد والكفاءة التشغيلية العامة.