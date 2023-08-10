أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) تزويد أجهزة السحب الآلي الخاصة به والمنتشرة في كل أنحاء الكويت بميزة الاتصال اللاتلامسي قريب المدى «NFC»، وذلك من أجل توفير تجربة مصرفية متميزة وسلسة لجميع عملائه. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك الشاملة والهادفة إلى مواكبة جهود التحول الرقمي المستمرة وتطوير خدماته ومنتجاته.



وبهذه المناسبة، قال عمار مقامس مساعد مدير، الإدارة المصرفية للأفراد: هذه المبادرة المتميزة من KIB تؤكد، من جديد، حرصه الدائم على التجدد وتقديم المزيد من الحلول الرقمية المبتكرة التي من شأنها الانتقال بتجربة عملائه إلى آفاق جديدة بمعايير عالمية المستوى، بالتزامن مع تطور التقنيات الرقمية الحديثة. ونحن نواصل تتبع ومواكبة جميع التقنيات الجديدة التي نعتقد أنها قادرة على الإسهام، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تعزيز التجربة المصرفية لعملائنا وضمان جودة الخدمات التي تناسب أسلوب حياتهم.



وتوفر الميزة الجديدة لكل عملاء KIB إمكانية استخدام بطاقاتهم المصرفية التي تدعم ميزة الاتصال اللاتلامسي قريب المدى «NFC»، إضافة إلى الأجهزة المحمولة والساعات الذكية، وذلك من أجل إنجاز عمليات السحب النقدي والعديد من المعاملات الأخرى بطريقة أكثر سرعة، سلاسة وأمانا.



وما يزال بإمكان عملاء KIB الاستفادة من شبكة أجهزة السحب الآلي لإنجاز كافة العمليات الأساسية، مثل السحب والإيداع النقدي بالطريقة التقليدية، تحويل الأموال بين الحسابات، إدارة الرقم السري، والسحب النقدي من دون بطاقة مصرفية باستخدام البطاقة المدنية ورقم الهاتف المحمول، إلى جانب مجموعة من الخدمات الأخرى التي تتضمن سداد مدفوعات بطاقات KIB الائتمانية، تفعيل البطاقات الجديدة، الاشتراك في خدمة الرسائل النصية المصرفية القصيرة، استبدال نقاط مكافآت KIB بقيمة استرداد نقدي وإعادة تعبئة بطاقات KIB مسبقة الدفع.