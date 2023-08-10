أعلن الرئيس التنفيذي لشركة طفل المستقبل الترفيهية العقاريـــة (فيوتشركيد) فيصل الحوطي، أن الشركة أنهت النصف الأول من العام الحالي بتحسن مالي وتشغيلي ملحوظ، حيث حققت الشركة صافي أرباح بقيمة 819 ألف دينار، بواقع 7.47 فلوس للسهم الواحد، وذلك مقارنة مع صافي ربح بلغ 632 ألف دينار أي بنسبة زيادة 30%.



كما أظهرت النتائج استمرار قوة الشركة، مع نمو في الأرباح التشغيلية المحققة مقارنة بالنصف الأول من 2022، حيث بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 4.2 ملايين دينار، وذلك مقارنة مع الإيرادات التشغيلية البالغة 3.7 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة زيادة 12%.



وارجع الحوطي السبب في ذلك إلى توجه الشركة والتخطيط لنظرة مستقبلية، وستواصل الشركة أداءها التشغيلي والمالي القوي خلال الفترات المقبلة وتحقيق طفرات نوعية في الأداء من خلال اتخاذ المزيد من إجراءات التطوير النوعية التي تصب في مصلحة مساهمي الشركة وتحقيق أرباح تشغيلية عبر تنفيذ الاستراتيجيات الجديدة والرؤى المستقبلية والتي ترتكز على الارتقاء بمستوى الأداء في سوق الترفيه العائلي.



وأضاف أن التوقعات تتجه إلى زيادة في الإيرادات التشغيلية في الفترات المقبلة وكذلك الأرباح، وتقدم الحوطي بالشكر الجزيل لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والإدارة التنفيذية والعاملين على الدعم والثقة التي تتلقاها الشركة منهم.