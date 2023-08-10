تواصل شركة Ooredoo الكويت، إطلاق عروض مميزة متعلقة بباقات انترنت فايبر جديدة ومحسنة بمناسبة فصل الصيف، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة الهادفة إلى تلبية احتياجات المستخدمين الذين يرغبون بالحصول على جودة اتصال عالية للإنترنت المنزلي الثابت.



وتم تصميم الباقة الجديدة لتلبية مختلف احتياجات العملاء وبأسعار تنافسية، حيث سيتمكن مستفيدوها من مضاعفة سرعة الانترنت مع الحصول على خصم يصل إلى 40% على قيمة الاشتراك الأصلية.



وبهذا، تتيح Ooredoo الكويت الفرصة للمستخدمين من استعمال الأجهزة بكفاءة عالية، والحصول على سرعة أعلى للقيام بالعديد من المهام، كنقل البيانات على اختلاف حجمها وتحميلها، تصفح التطبيقات، الاستماع إلى الموسيقى، مشاهدة ملفات الفيديو، الاستمتاع بألعاب الفيديو عبر الإنترنت، تصفح المواقع الالكترونية وإجراء محادثات عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وتعزز هذه الخطوة مكانة Ooredoo الكويت كمزود لخدمات الانترنت الرائد في السوق وتؤكد التزامها بتقديم الأفضل لعملائها في جميع الأوقات.



يجدر بالذكر أنه سيتم توفير خدمة الانترنت المنزلي من خلال شركة فاست للاتصالات FASTtelco التابعة لـ Ooredoo والتي تمتاز بخدماتها المقدمة عبر الألياف البصرية التي تستخدم نوعا مختلفا من الكيبلات لتقوم بنقل المعلومات من خلال الإشارات ذات الجودة العالية، حيث لا تتأثر بأي عوامل محيطة.