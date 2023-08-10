مفرح الشمري



بحضور الوكيل المساعد لقطاع الاذاعة بالتكليف د.يوسف السريع ومدير اذاعة البرنامج العام سعد الفندي، انتهى المخرج حسين الحداد من تسجيل المسلسل الإذاعي «عائلتي» الذي سيبث عبر أثير إذاعة البرنامج العام الشهر المقبل.



المسلسل يحمل بين طياته الكثير من القيم الاجتماعية والأسرية التي تحرص اذاعة الكويت أن تعززها من خلال أعمالها الدرامية لدى ابناء المجتمع للمحافظة عليها في ظل المتغيرات التي تحدث حولنا.



العمل من تأليف أحلام الصراف وبطولة باسمة حمادة وحسين المفيدي وعبير الجندي وحسين الرفاعي وإبراهيم الشيخلي وأسامة المزيعل وآخرين.