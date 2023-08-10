حسمت الفنانة منى زكي أمرها حول العمل الذي ستخوض به سباق الدراما الرمضاني في 2024، حيث تعاقدت مؤخرا على مسلسل «طالع نازل»، وكشف مصدر من داخل العمل أن المخرج هاني خليفة قد بدأ في التحضير للمسلسل ومعاينة أماكن التصوير وسيحدد قريبا موعد بروفات الطاولة استعدادا لبدء التصوير منتصف سبتمبر المقبل.



وكانت الشركة المنتجة قد تعاقدت مع الفنان شريف سلامة، ليكون البطل أمام منى بعد نجاحه خلال الفترة الماضية في أكثر من عمل كان أهمها دوره في مسلسل «فاتن أمل حربي» مع الفنانة نيللي كريم والذي عرض في رمضان 2022.



ويعد مسلسل «طالع نازل» ليس الأول الذي تتعاون فيه منى زكي مع المخرج هاني خليفة، حيث سبق وتعاونا معا في فيلم «سهر الليالي»، والذي تم عرضه عام 2003.