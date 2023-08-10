أعلنت الأمم المتحدة التوصل إلى تفاهم مع حكومة دمشق يتيح ايصال المساعدات لمدة ستة أشهر عبر معبر باب الهوى الحدودي إلى المناطق الخارجة عن سيطرتها وذلك بعد أن أوقف الفيتو الروسي في مجلس الأمن آلية ايصال المساعدات لملايين النازحين والمقيمين في شمال غرب سورية عبر الحدود مع تركيا، فيما كانت دول المجلس تريد تمديد الآلية لسنة على الأقل.



وأعلن المتحدث باسم أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أنه «يرحب بالتفاهم الذي تم التوصل إليه، على مواصلة استخدام معبر باب الهوى لمدة ستة أشهر لإيصال مساعدة إنسانية حيوية لملايين الأشخاص» في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. وكان مجلس الأمن الدولي فشل الشهر الماضي في الاتفاق على تمديد الآلية الرئيسية بإدخال المساعدات عبر باب الهوى بعدما استخدمت موسكو أبرز داعمي دمشق، حق الفيتو، وإصرار الأمم المتحدة وغالبية أعضاء المجلس على ضرورة تمديد الآلية سنة واحدة على الأقل. وأوضح بيان الأمم المتحدة أن التفاهم الجديد مع حكومة دمشق، يسمح لها ولشركائها بـ«مواصلة ايصال الدعم الإنساني العابر للحدود بالحجم اللازم وبطريقة (..) تتيح التواصل مع جميع الأطراف بهدف وصول المساعدات وتحمي استقلالية عمل الأمم المتحدة».