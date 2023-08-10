صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إقامة مؤتمر إسلامي تحت عنوان «التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها»، والذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية في مدينة مكة المكرمة يومي 13 و14 الجاري.



ويشارك في المؤتمر 150 عالما ومفتيا يمثلون 85 دولة، منهم المفتون ورؤساء الجمعيات والمشيـــخـات الإســلامية والمفكرون وأكاديميون من عدد من الجامعات العالمية، حيث يبحثون خلاله موضوعات: الوسطية والغلو والانحلال والتطرف والإرهاب والتسامح والتعايش بين الشعــوب فـــي 7 جلسات عمل على مدار يومين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).



ويهدف المؤتمر إلى تعزيز روابط التواصل والتكامل بين إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم لتحقيق مبادئ الوسطية والاعتدال وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب، وإبراز دورها في التأكيد على ضرورة الاعتصام بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وخدمة الإسلام والمسلمين، وتعزيز الوحدة الإسلامية بين المسلمين، ومحاربة الأفكار المتطرفة، وحماية المجتمعات من الإلحاد والانحلال، وبيان تجربة المملكة الفريدة في الدعوة إلى الله تعالى ونشر مبادئ الرحمة والحفاظ على القيم مع البناء والنهضة والتقدم في شتى المجالات لبناء المجتمع.



ويتضمن المؤتمر سبعة محاور رئيسة، الأول: جهود إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها في خدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز الوحدة الإسلامية، والثاني: التواصل والتكامل بين هذه الجهات الواقع والمأمول، والمحور الثالث: جهود تعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب، والرابع: الاعتصام بالكتاب والسنة النبوية تأصيلا وجهودا، والخامس: الوسطية والاعتدال في الكتاب والسنة النبوية تأصيلا وجهودا، والسادس: جهود إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها في مكافحة التطرف والإرهاب، والمحور السابع والأخير: جهود تلك الجهات في حماية المجتمع من الإلحاد والانحلال.



ويأتي تنظيم هذا المؤتمر ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية بهدف تكريس منهج الوسطية والاعتدال من خلال التعاون البناء مع القيادات الدينية العالمية، وذلك للإسهام في الحد من أعمال العنف ومشاعر الكراهية بين شعوب العالم.