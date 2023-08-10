مبارك الخالدي



قرر منتخبنا الأولمبي ملاقاة منتخب ميانمار 14 الجاري في ثاني تجاربه الودية في معسكره المقام بتايلند استعدادا لخوض الاستحقاقات المقبلة. وكان الأزرق الأولمبي قد التقى في تجربته الأولى منتخب البحرين الأولمبي، وانتهت بالتعادل السلبي 0-0، ويستعد منتخبنا لاستحقاقين مهمين وهما استضافة مجموعته السادسة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا في قطر 2024 والتي تضم منتخبات العراق ومكاو وتيمور الشرقية والمقرر إقامتها على ستاد جابر الدولي في 4 الشهر المقبل، وكذلك المشاركة بدورة الألعاب الآسيوية في الصين، حيث يلعب الأولمبي في المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات كوريا الجنوبية والبحرين وتايلند، والتي تنطلق منافساتها بالفترة من 19سبتمبر المقبل حتى 8 أكتوبر. إلى ذلك، يواصل الأولمبي تدريباته اليومية في تايلند بمعنويات عالية بعد ارتفاع المؤشرات الإيجابية فنيا وبدنيا، وهي من المكاسب التي حققها الأزرق في معسكره.