مبارك الخالدي



يكشف مجلس إدارة نادي الجهراء 16 الشهر الجاري، عن شعاره الجديد في احتفالية يحضرها عدد كبير من الشخصيات يتقدمهم رؤساء مجالس إدارات النادي السابقين. وكانت الجمعية العمومية للنادي قد وافقت في اجتماعها الذي عقد في 22 يونيو الماضي على تغيير شعار النادي بشروط خاصة، حيث تم طرح الإجراء عبر ممارسة عامة لتكون في متناول المصممين وذوي الاختصاص. من جهة أخرى، يواصل الفريق الأول لكرة القدم استعداداته لخوض منافسات الموسم الجديد محليا، إذ يواجه الفريق مشكلة عدم توافر الملاعب المتاحة لإجراء الحصص التدريبية وذلك بسبب عدم الانتهاء من أعمال الصيانة لأرضية ستاد مبارك العيار والملاعب الفرعية التي لاتزال بطور الأعمال التنفيذية.