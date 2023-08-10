الدوحة - فريد عبدالباقي



وافق الاتحاد القطري لكرة القدم، على استضافة المباراة الودية التي تجمع منتخبي مصر والجزائر، لتقام يوم 17 أكتوبر المقبل، ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض غمار نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023، التي ستقام خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبلين في كوت ديفوار. هذا، ووصل المحترف الجزائري لنادي إسبانيول الإسباني وسيم قداري، إلى الدوحة من أجل إجراء الكشف الطبي تمهيدا لإتمام تعاقده الرسمي مع النادي العربي القطري لمدة 3 مواسم.



ودخلت إدارة النادي العربي سباقا مع الزمن لحسم صفقات الفريق الصيفية، قبل انطلاق الموسم الجديد يوم 16 الجاري، حيث تفاوض العربي مع ثنائي باريس سان جرمان الفرنسي، المحترف الهولندي جورجينيو فينالدوم، والأرجنتيني لياندرو باريديس للانضمام إلى صفوف العربي مطلع الموسم الجديد.