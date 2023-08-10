مبارك الخالدي - هادي العنزي



يلتقي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي العربي اليوم فريق الملعب التونسي في ختام تجارب «الأخضر» بمعسكره المقام بتركيا. ومن المقرر ان يختتم الفريق معسكره السبت المقبل عائدا إلى البلاد ليقضي بعدها إجازة قصيرة لمدة يومين، على أن يستأنف العربي بعدها تدريباته اليومية، وتتخللها مباراة ودية مع أحد الفرق المحلية، وذلك استكمالا لتحضيراته لخوض منافسات الموسم الكروي 2023-2024.



وكان العربي لعب ثلاث مباريات ودية في تركيا، حيث خسر من الخلود السعودي 1-2، ومن أهل تركمانستان 0-1، ومن الفيصلي السعودي 1-2.



إلى ذلك، تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية مع نظيره غرافيكار الصربي 3-3 في ثاني مباريات «السماوي» الودية في معسكره التدريبي في العاصمة الصربية بلغراد، بعد مباراة أولى تفوق فيها 1-0 على نظيره زيليزنيكار الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى بصربيا. وسجل أهداف السالمية الثلاثة البرازيلي أليكس ليما، وعبدالعزيز جمال، والغاني ابودو ايساكا، وجاء المباراة متكافئة في أغلبت فتراتها، اعتمد خلالها المدرب الوطني د. محمد المشعان على إشراك تشكيلتين مختلفتين على مدار شوطي المباراة، حيث لعب نواف المنصور في حراسة المرمى، ومعاذ الظفيري، وفهد مرزوق، وأليكس ليما، وعلي نادر، ومحمد الهويدي، وفواز عايض، وعلي جمال، وعذبي شهاب، ويوسف العنيزان، وسيزار في الشوط الأول، فيما شارك في الشوط الثاني الحارس سعود الجناعي، وعمر المطيري، وزيد زكريا، وأحمد العيدان، وفهد المجمد، وعبدالمحسن التركماني، وسانغ بيير، وابودو ايساكا، ومعاذ الإصيمع في الشوط الثاني.



من جهة اخرى، خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل من نظيره الوعب القطري 0-1 في أولى مباريات «أبناء أبو حليفة» في معسكره التدريبي في العاصمة القطرية الدوحة، ومن المقرر أن يخوض الساحل ثلاث مباريات أخرى، على أن تكون آخرها مع فريق نادي لوسيل 17 أغسطس الجاري، قبل عودته للكويت في اليوم التالي.